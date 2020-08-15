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LV天價「玩具屋」要210萬！　3層樓洋房、22件微型家具一次擁有

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▲LV 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV 近期推出210萬The Malle Maison Vivienne的玩具屋，3層樓洋房加入Monogram花紋超奢華。（圖／翻攝自品牌官網）

編輯／Ann

總是以奢華設計震撼外界的LOUIS VUITTON（路易威登，以下簡稱LV）近期又有「新玩具」，取名為The Malle Maison Vivienne的玩具屋自推出就引發熱議，不僅將一棟3層樓洋房縮小，採用Monogram花紋包覆所有，個別的微型家具更是處處能看到LV字樣點綴其中，作為孩子的玩具綽綽有餘，售價也連帶曝光，約台幣210萬元。

LV近期推出一款The Malle Maison Vivienne玩具屋，雖是玩具卻極其奢華，高度約42公分，直接將一棟3層樓洋房濃縮，從外觀來看，蓋起來時就像是小行李箱，以Monogram花紋包覆所有，提供手柄設計方便外出攜帶。

▲LV 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼LV 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV 玩具屋含有22件微型家具以及2個小型Vivienne玩偶。（圖／翻攝自品牌官網）

打開之後，屋內的擺設也一應俱全，22件微型家具以及2個小型Vivienne玩偶，第一層樓充滿活力亮眼的橘色，小巧蕩鞦韆上更暗藏Monogram花紋內外呼應；二樓則有更縮小版的行李箱，同樣是皮革製作，車線與紋理都十分精細，呈現半開狀態，仿佛「箱中箱」的概念頗有趣味；來到三樓也是頂樓，屋內淡淡的裸粉色絕對是所有女孩們的夢幻房間，以單人床和衣櫃的擺設點綴，玩味十足。

▲LV 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲The Malle Maison Vivienne玩具屋，NT$2100,000。（圖／翻攝自品牌官網）

此外，The Malle Maison Vivienne玩具屋內部還藏有一個專門放置物件的小行李箱，所以外出時只要將微型家具取出分開放置，就不怕會壓壞任何玩具。目前單品已於官網開賣，連帶售價也一併曝光，要價台幣210萬元。

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關鍵字：

LV, LOUIS VUITTON, 路易威登, Monogram花紋, 玩具屋, The Malle Maison Vivienne
fashion.net

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