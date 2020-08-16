fb ig video ETtoday search mobile

初次野餐就搞定！新手4大秘訣：別帶生食、善用「陰影」拍美照

>

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲野餐新手先筆記4大秘訣 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

在涼爽的樹蔭下野餐絕對是再好不過的體驗，至於如何野餐才能提升精緻度，「儀式感」很重要，沒有野餐經驗也別怕，「第一次野餐就上手」的4大秘訣必須筆記下來！

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

1.生食盡量少帶

不少人在野餐時都會先買好大賣場的生食、壽司、沙拉，其實天氣炎熱，這類食物非常容易變質，除了引來一堆蒼蠅之外，而且若是當下沒吃完，一般都是直接進了垃圾桶。另外，很多沙拉原先就已經把醬汁倒入其中，這也讓葉菜類失去原本的新鮮度和脆度，所以野餐時切記，能分開的東西就分開，保持食材原本鮮度很重要。

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

2.善用色系和樹蔭的陰影擺拍

野餐無非就是擺盤考驗，在野餐墊上擺滿食物一定要先餵相機吃，至於如何看來美觀？善用色系和樹蔭的陰影是不二法則，野餐前就可以想一下哪些食物是適合放在綠地背景下擺拍的，一般像是水果、麵包都是很安全的食材，就算食材很普通，迎著樹蔭倒影也能拍出美照。

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

3.免削皮水果是王道

水果是很好的野餐食材選擇之一，但是美觀以及方便程度都要考量，削皮經常搞得整隻手都黏膩，所以建議以「免削皮」為主，像是葡萄、櫻桃、藍莓等，都是色彩鮮艷又方便食用的水果，而且不用擔心汁液會灑出，沒吃完帶回家繼續吃，完全不浪費。

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

4. 野餐裝飾品千萬不能少

要讓野餐充滿「儀式感」，裝飾品不能少，最基本的包括野餐坐墊、餐盤、竹籃以及裝飾物件，都能迅速提升野餐的精緻程度，像是在竹籃中放入食材，運用乾燥花以及玻璃罐豐富視覺效果，都是很好的辦法。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

野餐, 休閒, 生活, 戀人, 情侶, 朋友, 家人
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

韓藝瑟裡面沒穿！全黑「中空裝」耍辣　一切都為搶先全球曬新包

韓藝瑟裡面沒穿！全黑「中空裝」耍辣　一切都為搶先全球曬新包

徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 「美白神霜」下殺43折！1150元→499元　夏日靠它養出白嫩肌 奧斯塔羅12星座一周運勢0817-0823　水瓶把握偏財運、天蠍為愛情小事吵不停 「藍色系寶可夢」全員變身小畫家！傑尼龜擠顏料、蚊香君拿油漆桶超呆萌 IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩 宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」　臉蛋美到不科學 當戀愛演變成4種「錯誤模式」　也許你該考慮放手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面