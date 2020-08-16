初次野餐就搞定！新手4大秘訣：別帶生食、善用「陰影」拍美照

▲野餐新手先筆記4大秘訣 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）



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在涼爽的樹蔭下野餐絕對是再好不過的體驗，至於如何野餐才能提升精緻度，「儀式感」很重要，沒有野餐經驗也別怕，「第一次野餐就上手」的4大秘訣必須筆記下來！

1.生食盡量少帶

不少人在野餐時都會先買好大賣場的生食、壽司、沙拉，其實天氣炎熱，這類食物非常容易變質，除了引來一堆蒼蠅之外，而且若是當下沒吃完，一般都是直接進了垃圾桶。另外，很多沙拉原先就已經把醬汁倒入其中，這也讓葉菜類失去原本的新鮮度和脆度，所以野餐時切記，能分開的東西就分開，保持食材原本鮮度很重要。

2.善用色系和樹蔭的陰影擺拍

野餐無非就是擺盤考驗，在野餐墊上擺滿食物一定要先餵相機吃，至於如何看來美觀？善用色系和樹蔭的陰影是不二法則，野餐前就可以想一下哪些食物是適合放在綠地背景下擺拍的，一般像是水果、麵包都是很安全的食材，就算食材很普通，迎著樹蔭倒影也能拍出美照。

3.免削皮水果是王道

水果是很好的野餐食材選擇之一，但是美觀以及方便程度都要考量，削皮經常搞得整隻手都黏膩，所以建議以「免削皮」為主，像是葡萄、櫻桃、藍莓等，都是色彩鮮艷又方便食用的水果，而且不用擔心汁液會灑出，沒吃完帶回家繼續吃，完全不浪費。

4. 野餐裝飾品千萬不能少

要讓野餐充滿「儀式感」，裝飾品不能少，最基本的包括野餐坐墊、餐盤、竹籃以及裝飾物件，都能迅速提升野餐的精緻程度，像是在竹籃中放入食材，運用乾燥花以及玻璃罐豐富視覺效果，都是很好的辦法。