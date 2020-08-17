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「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

作為引領時尚潮流的KOL李函，可以說是各大品牌的寵兒，不論是Dior、Gucci、LV等的爆款包，總是看見她搶先在IG上穿搭曝光，身為時尚迷非關注不可。七夕情人節將至，李函攜手男友Jun同框各大品牌的情人包款系列，趕緊把墨鏡戴好戴滿，pick李函同款吧！

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Gucci GG Marmont 系列小尺寸肩背包，約NT$ 76,000。（圖／翻攝李函instagram）

在即將到來的七夕情人節，Gucci推出限量特別包款，以經典的雙G logo結合塗鴉蘋果印花，點綴在包包上，搶先入手的李函找來男友Jun俏皮演繹，怪奇可愛的拍照風格，讓廣大的鄉民網友們都稱羨。
 

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Gucci GG Marmont系列小尺寸肩背包，約NT$ 76,000。（圖／翻攝李函instagram）

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Gucci GG Marmont 系列小尺寸肩背包，約NT$ 76,000。（圖／翻攝李函instagram）

Gucci再度擷取希臘神話故事，以大地女神送給天神宙斯的結婚禮物，終年春意盎然的蘋果樹，象徵永不凋謝的青春與愛情，傳說，只要吃下這些蘋果的人，就能擄獲心上人的芳心。

▲ 「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Q、LV火龍果粉好少女。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Gucci GG Marmont 系列小尺寸肩背包，約NT$ 76,000。（圖／翻攝GUCCI官網）

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Gucci GG Marmont 系列小尺寸肩背包，約NT$ 76,000。（圖／翻攝李函instagram）

▲ 「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Q、LV火龍果粉好少女。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲（左）Gucci GG Marmont 蘋果印花腰包NT$32,500 ; （中）鏈帶包 NT$61,200 ; （右）後背包 NT$ 60,700。（圖／翻攝品牌官網）

李函也與男友Jun浪漫牽手出席Dior 於台北信義新天地 A9 打造的情人專屬Dioramour 期間限定店，身上背的紅色波卡圓點包款，便是以愛為主軸，傾訴情人間愛意的全新七夕限定系列。

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲李函斜背LADY DIOR DIORAMOUR小包，NT$64,000。（圖／翻攝李函instagram）

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲MY ABCDIOR LADY DIOR DIORAMOUR手袋，NT$140,000。（圖／翻攝李函instagram）

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲MY ABCDIOR LADY DIOR DIORAMOUR 手袋，NT$140,000。（圖／翻攝李函instagram）

已經火了好長一段時間的Dior刺繡帆布托特包，加入紅色波卡圓點的全新印花，時髦又熱情，時尚KOL莫莉與女明星曾之喬分別穿搭不同尺寸的托特包，尤其小包當道，曾之喬手上的迷你托特包更讓網友們直呼：「超級燒腦！」


▲莫莉拎DIORAMOUR DIOR BOOK紅色波卡圓點刺繡帆布托特包，NT$93,000。

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲曾之喬手提Dioramour Book mini 紅色波卡圓點刺繡帆布迷你托特包 NT$76,000。（圖／翻攝曾之喬instagram）

寶格麗（BVLGARI）也特別推出了七夕禮盒，其中閃亮的薰衣草色金屬水蛇皮包與手環組合，更收服了李函的心，女孩們不一定要等伴侶贈送，作為禮物犒賞自己，更加意義非凡。

▲寶格麗Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組包括包款與手環，109,000元。

▲ 「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Q、LV火龍果粉好少女。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲寶格麗Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組包括包款與手環，109,000元。

情人節必收的還有這顆火龍果粉的LV CAPUCINES 迷你包，雖然現在無法出國，穿搭上這讓人少女心噴發的包款，讓人彷彿置身在加州休閒度假。

▲「七夕必收包」通通在辣模李函手上！GUCCI蘋果塗鴉超Ｑ、LV火龍果粉好少女 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲李函在泳池畔與LV火龍果粉CAPUCINES MINI同框，NT$ 145,000。（圖／翻攝李函instagram）

又或者get歐陽娜娜同款的LV芭蕾粉Twist迷你包，換上一身浪漫的碎花洋裝，仙氣十足。

▲歐陽娜娜搭LV芭蕾粉Twist Mini，NT$121,000。

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關鍵字：

李函, GUCCI, LV, DIOR
fashion.net

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