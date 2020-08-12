fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】面對未來好迷茫　這段關係是否該作出決定了？

>

▲塔羅 。（圖／奧斯塔羅提供）

有時感情走到了一定的時間
開始會懷疑前方是否還能繼續走下去
許多的問題讓你在面對感情時
不像過去那麼的熱血與自信

如果你始終沒有答案與頭緒
那就讓奧斯一起來陪你看看
這段關係是否要做個選擇吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這張牌的朋友，你何苦繼續這樣委屈求全呢？愛一個人應該是要感到開心！談一段感情應該是要感到喜悅的怎麼你卻談的如此委屈？如果一直以來的退讓與犧牲！對方卻不看在眼裡始終如此自我，那你又何苦如此的為難自己呢？但話雖如此，如果你說這樣的退讓你是可以接受的，面對這樣的犧牲你也覺得不痛不癢，那不同的戀愛方式適合不同樣的對象，這段感情還是會有繼續磨合的空間，奧斯也會祝福你的，只是奧斯建議你還是要設下停損點。

牌ll

選到張牌的朋友，感情就像是工作就像是門學問，它會遇到瓶頸它會感到挫折，但你們內心那樣的信心與自信，有時是可以解決這樣的問題，只怕你們半途而廢而已！所以如果你覺得你內心還是有滿腔的熱忱，還有很多想法沒有付諸行動。那就好好的再去愛一回再努力一次吧！現在的你只是偶爾的灰心，面對挫折時感到點累意讓你在這段關係中迷失了方向，但相信自己奧斯也相信你，你是可以為這段關係帶向更好的未來。

牌lll

選擇到這張牌的朋友，該是好好考慮這段關係是要繼續還是結束了。一直以來不斷的爭吵其實早已磨耗掉不少彼此的愛了！如果兩人對於彼此某些價值觀與想法始終不能認同，卻也找不出兩人能接受的平衡點，重覆面對問題時只能爭吵不悅的結束，那這樣的一段關係持續下去到最後只會讓彼此更加的厭惡對方！所以奧斯建議你要好好想想現在的你是為了什麼原因不肯放手呢？

牌lV

選到這張牌的朋友，並不是每段戀情都會有完美結局，也不是每段感情都能完整的，在美好的一齣戲始終會有鞠躬謝幕的那一幕！這一路來你們經歷很多了，愛情中該有的溝通該有的磨合與爭吵，你們一樣都沒少過。雖然戀情的謝幕還是你們無法避開的一幕，但這樣的一路過來你們都盡力了，不要去責備自己不夠堅持或抱怨對方不夠努力，有時盡力了努力了就好，剩下的讓我們學習好好接受不完美的結局吧！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

睡不著有解！日本名醫教你「4個方式」輕鬆入眠又不累

睡不著有解！日本名醫教你「4個方式」輕鬆入眠又不累

楊丞琳隔10年親手剪掉長髮　向粉絲喊話：「丞哥回來了！」

楊丞琳隔10年親手剪掉長髮　向粉絲喊話：「丞哥回來了！」

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大 又一亞裔女孩嫁入摩納哥皇室！校園戀情修成正果成傳奇王妃外孫媳婦 BALENCIAGA七夕沙漏包真的寫上「我愛你」！遭陸網友酸：土到極致 迪麗熱巴最新造型尺度逼人！　吊帶裙「胸下開洞」纖腰長腿齊發 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭 最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面