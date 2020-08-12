【奧斯塔羅】面對未來好迷茫　這段關係是否該作出決定了？

有時感情走到了一定的時間

開始會懷疑前方是否還能繼續走下去

許多的問題讓你在面對感情時

不像過去那麼的熱血與自信

如果你始終沒有答案與頭緒

那就讓奧斯一起來陪你看看

這段關係是否要做個選擇吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選到這張牌的朋友，你何苦繼續這樣委屈求全呢？愛一個人應該是要感到開心！談一段感情應該是要感到喜悅的怎麼你卻談的如此委屈？如果一直以來的退讓與犧牲！對方卻不看在眼裡始終如此自我，那你又何苦如此的為難自己呢？但話雖如此，如果你說這樣的退讓你是可以接受的，面對這樣的犧牲你也覺得不痛不癢，那不同的戀愛方式適合不同樣的對象，這段感情還是會有繼續磨合的空間，奧斯也會祝福你的，只是奧斯建議你還是要設下停損點。

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選到張牌的朋友，感情就像是工作就像是門學問，它會遇到瓶頸它會感到挫折，但你們內心那樣的信心與自信，有時是可以解決這樣的問題，只怕你們半途而廢而已！所以如果你覺得你內心還是有滿腔的熱忱，還有很多想法沒有付諸行動。那就好好的再去愛一回再努力一次吧！現在的你只是偶爾的灰心，面對挫折時感到點累意讓你在這段關係中迷失了方向，但相信自己奧斯也相信你，你是可以為這段關係帶向更好的未來。

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選擇到這張牌的朋友，該是好好考慮這段關係是要繼續還是結束了。一直以來不斷的爭吵其實早已磨耗掉不少彼此的愛了！如果兩人對於彼此某些價值觀與想法始終不能認同，卻也找不出兩人能接受的平衡點，重覆面對問題時只能爭吵不悅的結束，那這樣的一段關係持續下去到最後只會讓彼此更加的厭惡對方！所以奧斯建議你要好好想想現在的你是為了什麼原因不肯放手呢？

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選到這張牌的朋友，並不是每段戀情都會有完美結局，也不是每段感情都能完整的，在美好的一齣戲始終會有鞠躬謝幕的那一幕！這一路來你們經歷很多了，愛情中該有的溝通該有的磨合與爭吵，你們一樣都沒少過。雖然戀情的謝幕還是你們無法避開的一幕，但這樣的一路過來你們都盡力了，不要去責備自己不夠堅持或抱怨對方不夠努力，有時盡力了努力了就好，剩下的讓我們學習好好接受不完美的結局吧！

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