【奧斯塔羅】你是不是個勇敢堅持夢想的人？

在努力邁向夢想的過程當中

偶爾會有面臨點挫折

偶爾會得不到認同

但會因為這樣子就放棄你的夢想了嗎？

現在就讓奧斯來陪你一起看看

你是不是個勇敢堅持夢想的人吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞



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抽到這張牌的朋友，奧斯會說你並不是個勇於堅持夢想的人，因為這樣的一張牌點出你是個習慣安逸生活的人！除非有很大的原因或刺激，你才願意改變你目前穩定的生活去接觸不一樣的環境。所以基本上只要目前的生活還過得去，而你在目前的生活中也不會感到委屈或不愉快，你就不會主動去跨出這樣的舒適圈，特別的是因為你們的安全感比較缺乏，所以只有習慣與穩定的事情才能填補你需要的安全感！

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選到這張牌的朋友，奧斯會說你可算是個勇於追求夢想的人！對你來說夢想向來不是掛在嘴邊嚷嚷的事情，而是必須要在生活中身體力行的去實踐，或許偶爾現實環境不允許、偶爾不受到認同，但只要在許可的狀況之下 ，你一定會勇敢去追求夢想，即使在過程中受到了點挫折，你還是會安慰自己這是難免的然後整理好自己再次出發！

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抽到這張牌的朋友，奧斯會說你並不是個堅持夢想的人，更應該說你是個理性分析的人！你知道追求夢想的路途上是孤獨的，況且你也不曉得追求夢想後的生活就能無虞。所以對你來說夢想歸夢想，追求夢想後始終還是要歸於生活，你寧可腳踏實地安安穩穩的過生活，然後一步一步慢慢的去接近理想中的生活，而不是幻想遙不可及的夢想！

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抽到這張牌的朋友，奧斯會說你可是個勇於夢想的人，你天生就是樂於接受挑戰的人！天生的好奇心滿點也驅使著你去接觸不一樣的事情，許多人在面對異動的生活是會感覺畏懼，但對你來說這根本不構成恐懼，因為現實生活本來就是個充滿新鮮的環境。所以你時時刻刻都讓自己去接觸不一樣的生活！你可以樂於接受現在的環境也不畏懼面臨新環境的挑戰，所以對於你自己的夢想，你可算是個勇於追求的人！

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