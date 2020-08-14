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風象星座八月愛情運勢！雙子準備脫單、天秤小心奉子成婚

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▲風象星座 。（圖／柯夢波丹提供）

掌管愛情的金星停留雙子長達4 個月的時間，重於在8 月上旬開始進入巨蟹座，當然有的星座終於一吐苦水，桃花終於開始現蹤跡，心情開朗，代表衝動渴望得到矚目的火星，已經回到牡羊一段時間，並還會停留5個多月時間，來看看這些變化帶妳什麼呢？

妳可以先參考自己的金星、上升，若要更多參考，也可看看自己或對方關於內在情感需求的月亮，和代表感情的5宮、7宮、8宮，是什麼星座為起頭。

雙子座
脫單運勢佳把握好機緣

雙子的人際桃花運勢極佳，妳的生活圈在某個機緣下，突然擴展許多，單身雙子的個人魅力不斷上漲，很有可能在這一兩個月脫單，可能會遇到相處自在的對象，妳喜歡有空間，不要太粘膩的戀愛模式，感受不執著，不佔有的戀愛品質，讓彼此關係容易親密。

 在伴侶關係中的雙子，多了許多社交聚會，不妨帶著伴侶一起出席，讓兩人有一些時間可以互動，了解彼此的工作狀況，才不會因忙碌，而感到疏離，如果與伴侶有共同資產的雙子，這段時間，會有一些錢財上出入，讓兩人有機會重新來檢視調整，如何能更順利的建立未來的共同夢想。

天秤座
正緣運極佳可望邁入禮堂

未婚天秤，這段時間婚運極佳，或是下半年度奉子成婚機率偏高，做好準備迎接人生不同領域的到來，與伴侶間的相處會特別想要強調自我，8月著重在互相平衡，有時的妥協，反而可以達成天秤內心想要的一些結果，別一時太衝動，反而忽略對方的心意。

單身天秤正緣的運勢攀升，妳很有可能遇到條件不錯的對象，這樣的人有自己個性氣質，屬於談吐合宜類型，但記得不要只是成為對方的跟隨者，只以對方想法為主，而忽略自己內在的聲音，當妳願意多表達時，反而幫助彼此了解更多，增加了親密度。

水瓶座
接受變化帶來的成長

在8月，妳認為關係是需要改變的，無法與伴侶一直處於只是陪伴，但不夠有深度的狀態，兩人一起進修學習，會帶來不同的相處品質，並創造許多共同性，妳們也可一起參加與人道有相關的組織活動，從中尋找出兩人對生命的意義，並會讓眼界開闊許多。

單身水瓶正在重新尋找自己對外展現的面向，這是重要的，如何自在的做自己，以及與他人相處間找到一個平衡點，是目前水瓶的探索階段，妳最近的個人魅力較強，或因為工作上的一些展現，而吸引到不同的目光，有人對妳傾慕，但需要有些距離感的妳，會先壓住內心熱情，採取冷靜觀察的姿態。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 星座, 運勢, 雙子, 天秤, 水瓶
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