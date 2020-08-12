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85度C中秋禮盒走台式復古風！幽默可愛還附贈「尪仔標」　輕鬆擄獲長輩的心

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▲85度C Ｘ 二搞中秋節禮盒每一款都超逗趣可愛，長輩一定會很喜歡！凱蒂貓也來助陣。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

為搶攻中秋節送禮市場，85 度C率先發表今年獨具匠心的中秋禮盒，首度攜手台灣原創插畫家「二搞」推出多達11款懷舊風系列禮盒，利用復古尪仔標的繪圖手法呈現台灣50年代的風情背景，以「阿姆斯壯登月球」歷史故事作為發想，研發出令人會心一笑的創新月餅與逗趣名稱，且禮盒中都有贈送對應圖案的尪仔標，尤其對於五、六年級生來說特別有感觸，中秋節送禮時絕對能奪得長輩的心！

▲85度C中秋禮盒。（圖／品牌提供）

▲85度C攜手二搞推出懷舊風中秋禮盒系列。（圖／品牌提供）

中秋節的送禮習俗可說是下半年各家業者爭相搶奪的商機大餅，雖然距離中秋節還有一個多月，85度C早已準備好迎戰，今年中秋節85度C首次與台灣插畫家合作，找來了「二搞」一同為中秋禮盒挹注濃厚的懷舊風情，以民國58年阿姆斯壯登上月球歷史事件改編故事為主，加上當時風土民情，構成一幅幅幽默可愛的包裝封面。

本次主打之一——「阿母思撞」禮盒，包裝描繪穿著旗袍的阿母，思念長期在外地工作的兒子，想念的心情有如行星撞地球般強烈，以此概念諧音衍伸而來的名稱令人不禁會心一笑，內含堪稱蛋黃酥2.0的全新商品「月球表面」，搭配菠蘿酥皮狀似月球得名，還包括了白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、奶皇流沙與芋泥流沙，共六種口味。

▲85度C月餅 。（圖／記者王則絲攝）

▲85度C月餅 。（圖／記者王則絲攝）

▲85度C「阿母思撞」NT＄506、「小雞星球」禮盒NT＄506，預購享85折。（圖／記者王則絲攝）

「小雞星球」禮盒也是今年中秋主推之一，小雞外型的日式和菓子是第一次出現，而裡頭內餡則是甜而不膩的白豆沙，一口咬下會瞬間化開，是兼具可愛與美味的一款。

吃素（奶素）的朋友85度C也有顧到，特別推出了一款「素蘭阿姨」禮盒，內容物包括海鹽焦糖、香菇和桃、栗子麻糬。呼應阿姆斯壯登月的主題，與登月太空船同名的「阿菠蘿11號」禮盒，包含了三款今年全新研發的月餅：月球表面、小雞星球、小行星85。

▲85度C中秋禮盒。（圖／品牌提供）

▲85度C中秋禮盒。（圖／品牌提供）

▲「無敵金龍流沙」NT＄587、「素蘭阿姨」NT＄506、「我的一小口」NT＄506、「阿菠蘿11號」NT＄506，預購享85折。（圖／品牌提供）

想挑選量多的企業送禮，則可以選擇氣派的雙層禮盒「八五一大盒」與「一盒85上月球」，八五一大盒中可以一次嚐到眾多暢銷月餅和麻糬、牛軋糖；一盒85上月球則是以皮薄餡多的港式月餅為主，搭配網路票選美食：杏仁捲、珍奶風味酥、大幅、果凍盒鳳梨酥等10種內容物，澎湃的視覺感一眼就能贏別人。全系列指定禮盒於10／1前預購可享85折優惠。

▲85度C中秋禮盒。（圖／品牌提供）

▲「八五一大盒」NT＄882、「一盒85上月球」特價NT＄880。（圖／品牌提供）

8／27開始，85度C更找來了三麗鷗明星HELLO KITTY加持助陣，推出滿額加價購活動，消費滿150元＋249元獲得造型隨手水杯、＋439元可得公仔來牙音響、＋449元則可購得公仔造型保冰杯。

▲85度C月餅 。（圖／記者王則絲攝）

▲HELLO KITTY 8／27起加價購。（圖／記者王則絲攝）

說到中秋節送禮許多人腦中浮現的第一個選擇都會是星巴克，送禮有面子有裡子，今年中秋節星巴克以可愛的月球玉兔為視覺設計主題，共推出5款特色禮盒「月光寶盒」、「月光交響曲」、「月光花園」、「月光小夜曲」、「月光樂園」，內容物也相當豐富，包括各種口味的奶皇月餅、咖啡酥、蛋捲、餅乾、年輪蛋糕⋯⋯

▲星巴克中秋禮盒。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克中秋禮盒。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克中秋禮盒。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克2020中秋禮盒系列。（圖／翻攝自星巴克官網）

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關鍵字：

85度C, 85, 中秋節, 中秋禮盒, 中秋送禮, 月餅, 二搞, 聯名, 懷舊, 長輩, 阿姆斯壯登月球, 50年代, 尪仔標, 星巴克
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