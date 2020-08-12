卡地亞33億珠寶襲台　溫莎公爵夫人的古董胸針也來了

▲模特兒展示卡地亞頂級珠寶系列。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣市場今年下半年首場頂級珠寶活動，今由卡地亞（Cartier）打頭陣，以「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）為主題，即日起至18日採預約制，展出總值逾33億元共250件獨一無二的珍品，作品涵蓋各式珍稀寶石、經典Tutti Frutti水果錦囊與美洲豹系列、幾何圖形設計與古董系列，當中最高價為2.78億元、鑲嵌有7顆共重17.61克拉天然緬甸枕形紅寶石、1顆重6.25克拉的D FL級梨形鑽石的VARANTIA項鍊，可自由轉化為短項鍊、手環。

▲VARANTIA紅寶石鑽石項鍊鑲嵌有7顆共重17.61克拉天然緬甸枕形紅寶石、1顆重6.25克拉的D FL級梨形鑽石，約278,000,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）



珍稀寶石

天然頂級緬甸紅寶石是珠寶圈名貴寶石代表，此次卡地亞一次用上7顆打造VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，旁襯縞瑪瑙營造紅黑對比，正是品牌20世紀初的標誌性色彩組合，搭配幾何感的線條，讓華麗的上億項鍊依然展露年輕氣息。

▲Tutti Frutti水果錦囊MAHABALI項鍊，中央鑲嵌重63.21克拉的雕花哥倫比亞祖母綠、22.41克拉的雕花緬甸藍寶石、16.93克拉的雕花緬甸紅寶石，約 164,000,000元。



水果錦囊

以大自然為靈感的「水果錦囊」（Tutti Frutti）新作MAHABALI項鍊，中央鑲嵌1顆重63.21克拉的雕花哥倫比亞祖母綠、22.41克拉的雕花緬甸藍寶石與16.93克拉的雕花緬甸紅寶石，旁襯從小到大排列的「Godrons」圓紋裝飾或光滑的寶石，華美無比。

▲ACHERNAR藍寶石串珠項鍊鑲白鑽、黃鑽、藍寶石珠，約32,100,000元。



光影之美

靈感源自銀河系波江座鐘最閃耀的水委星，卡地亞探索寶石漸變色彩的可能性，運用不同切割白鑽、黃鑽與藍寶石珠層層交疊出迷人色彩。

▲Panthère de Cartier頂級珠寶海水藍寶戒指（左）16,100,000元，DOURGA雕刻石化木老虎戒指12,900,000元。



▲美洲豹軟玉神秘鐘，約41,000,000元。

狂野動物

美洲豹是卡地亞經典設計之一，此次珠寶展端出鑲嵌40.84克拉的塔糖形Santa Maria海水藍寶Panthère de Cartier戒指，以及美洲豹軟玉神秘鐘，各自展現美洲豹獨一無二的姿態；品牌在材質上還有更大突破，運用雕刻石化木（橡木化石）打造DOURGA老虎戒指，讓人領略狂野動物的霸氣。

▲溫莎公爵夫人曾擁有1953年製的SUNBURST耳環4,990,000元（上），需與7,500,000元的胸針一同收藏。

名人古董

卡地亞古董珍藏系列（Cartier Tradition）作品源自品牌1970年以製作的精品，經過鑑定與修復，重新回到市場，深獲珠寶收藏家青睞。溫莎公爵夫人曾佩戴的1953年製SUNBURST耳環與胸針，即在台北珠寶展亮相，採成套銷售。

▲茱莉安摩爾於2017年出席坎城影展所戴的蕭邦祖母綠鑽石耳環抵台亮相，17,140,000元。

台灣緊接登場的珠寶展則由蕭邦（Chopard）接棒，17日起將於台北101專賣店舉辦高級珠寶腕錶展，亮點是多件名人曾佩戴的珠寶，包括影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）2017年出席坎城影展所戴的祖母綠鑽石耳環、超模戴過的鑽石手環等。