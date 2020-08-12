fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞33億珠寶襲台　溫莎公爵夫人的古董胸針也來了

>

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒展示卡地亞頂級珠寶系列。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣市場今年下半年首場頂級珠寶活動，今由卡地亞（Cartier）打頭陣，以「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）為主題，即日起至18日採預約制，展出總值逾33億元共250件獨一無二的珍品，作品涵蓋各式珍稀寶石、經典Tutti Frutti水果錦囊與美洲豹系列、幾何圖形設計與古董系列，當中最高價為2.78億元、鑲嵌有7顆共重17.61克拉天然緬甸枕形紅寶石、1顆重6.25克拉的D FL級梨形鑽石的VARANTIA項鍊，可自由轉化為短項鍊、手環。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

VARANTIA紅寶石鑽石項鍊鑲嵌有7顆共重17.61克拉天然緬甸枕形紅寶石、1顆重6.25克拉的D FL級梨形鑽石，約278,000,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

珍稀寶石
天然頂級緬甸紅寶石是珠寶圈名貴寶石代表，此次卡地亞一次用上7顆打造VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，旁襯縞瑪瑙營造紅黑對比，正是品牌20世紀初的標誌性色彩組合，搭配幾何感的線條，讓華麗的上億項鍊依然展露年輕氣息。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲Tutti Frutti水果錦囊MAHABALI項鍊，中央鑲嵌重63.21克拉的雕花哥倫比亞祖母綠、22.41克拉的雕花緬甸藍寶石、16.93克拉的雕花緬甸紅寶石，約 164,000,000元。
 

水果錦囊
以大自然為靈感的「水果錦囊」（Tutti Frutti）新作MAHABALI項鍊，中央鑲嵌1顆重63.21克拉的雕花哥倫比亞祖母綠、22.41克拉的雕花緬甸藍寶石與16.93克拉的雕花緬甸紅寶石，旁襯從小到大排列的「Godrons」圓紋裝飾或光滑的寶石，華美無比。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲ACHERNAR藍寶石串珠項鍊鑲白鑽、黃鑽、藍寶石珠，約32,100,000元。

光影之美
靈感源自銀河系波江座鐘最閃耀的水委星，卡地亞探索寶石漸變色彩的可能性，運用不同切割白鑽、黃鑽與藍寶石珠層層交疊出迷人色彩。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲Panthère de Cartier頂級珠寶海水藍寶戒指（左）16,100,000元，DOURGA雕刻石化木老虎戒指12,900,000元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）
▲美洲豹軟玉神秘鐘，約41,000,000元。

狂野動物
美洲豹是卡地亞經典設計之一，此次珠寶展端出鑲嵌40.84克拉的塔糖形Santa Maria海水藍寶Panthère de Cartier戒指，以及美洲豹軟玉神秘鐘，各自展現美洲豹獨一無二的姿態；品牌在材質上還有更大突破，運用雕刻石化木（橡木化石）打造DOURGA老虎戒指，讓人領略狂野動物的霸氣。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲溫莎公爵夫人曾擁有1953年製的SUNBURST耳環4,990,000元（上），需與7,500,000元的胸針一同收藏。

名人古董
卡地亞古董珍藏系列（Cartier Tradition）作品源自品牌1970年以製作的精品，經過鑑定與修復，重新回到市場，深獲珠寶收藏家青睞。溫莎公爵夫人曾佩戴的1953年製SUNBURST耳環與胸針，即在台北珠寶展亮相，採成套銷售。

▲▼蕭邦 。（圖／公關照）▲▼蕭邦 。（圖／公關照）

▲茱莉安摩爾於2017年出席坎城影展所戴的蕭邦祖母綠鑽石耳環抵台亮相，17,140,000元。

台灣緊接登場的珠寶展則由蕭邦（Chopard）接棒，17日起將於台北101專賣店舉辦高級珠寶腕錶展，亮點是多件名人曾佩戴的珠寶，包括影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）2017年出席坎城影展所戴的祖母綠鑽石耳環、超模戴過的鑽石手環等。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Chopard, 蕭邦
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

林心如400萬名錶洩富婆身價　休閒裝靠精品配件撐場

林心如400萬名錶洩富婆身價　休閒裝靠精品配件撐場

關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗

關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗

20歲王俊凱戴鑽鍊放電　大一輪林柏宏靠貓熊珠寶減齡不服輸

20歲王俊凱戴鑽鍊放電　大一輪林柏宏靠貓熊珠寶減齡不服輸

凱特、裘莉戴過的時尚口罩搶光　防疫兼做慈善 王陽明搶到71萬限量錶　Hublot黑陶瓷錶帥爆 亮・珠寶／徐睿知國際牌鑽石戴一輪　浮誇、優雅風格超百變 宋慧喬解放事業線　甜笑秀Chaumet珠寶成功減齡 凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝 Swatch聯名BAPE賣瘋 　最後機會與全球網友線上搶百只錶　 風・Luxury／三明治面盤夾夜光塗料　沛納海放閃首推白面錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面