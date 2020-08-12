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陳庭妮性感look鬥眾人妻　侯佩岑靠卡地亞3.6億珠寶迎戰

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記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）今舉辦預約制的「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）珠寶展，一次邀侯佩岑、陳庭妮、楊謹華、曾之喬等4位女星為活動造勢，侯佩岑以總值3億6000萬元的紅寶石鑽石珠寶拿下「全場最貴」頭銜，而當中唯一單身的31歲陳庭妮，則以性感又俏麗的扮相，狠鬥眾人妻，許願說：「展場裡的2億元22克拉鑽戒與結婚都想要！」

▲▼ 卡地亞名人 。（圖／公關照）

▲▼ 卡地亞名人 。（圖／公關照）

▲陳庭妮以性感又俏麗的裝扮，襯托總值約5300萬元的LAKSMI紅碧璽項鍊、耳環與Reflection de Cartier鑽石戒指。（圖／卡地亞提供，以下同）

陳庭妮透露曾希望30歲能購入卡地亞鑲鑽美洲豹珠寶求「賺爆」，無奈當時資金不足作罷，但近日她發現投資有賺錢，加上今日戴有財富象徵的紅碧璽鑽石項鍊，又燃起她買美洲豹珠寶的慾望，開心說：「真的可以買了。」

▲▼ 卡地亞名人 。（圖／公關照）

▲▼ 卡地亞名人 。（圖／公關照）

▲侯佩岑戴近3億6000萬元的卡地亞紅寶石鑽石珠寶亮相。

早已擁有美洲豹戒指的侯佩岑，透露兒子也愛她的珠寶，她藉此機會教育，告訴兒子做有用的人自己買，目前她最心動頭可以轉動的美洲豹珠寶，想學溫莎公爵夫人藉由豹頭轉左或轉右，向另一半暗示該從聚會離開或停留，但她笑稱：「我通常是不想走的那個人。」

▲▼ 卡地亞名人 。（圖／公關照）

▲楊謹華搭配總價5800萬元的ACHERNAR藍寶石串珠項鍊、手環與花朵造型鑽戒。

33億卡地亞珠寶當前，已是人妻身分的楊謹華與曾之喬都展現務實的一面。楊謹華看上搭配性強的珠寶錶，曾之喬則將目光放在日常好穿搭的設計，霸氣表示喜歡的珠寶靠自己買，「我是很棒的女人，有能力、有價值」，但自招不懂禮數，最怕送禮與回禮，乾脆不出手送禮了。

▲▼ 卡地亞名人 。（圖／公關照）

▲曾之喬讚Pluie de Cartier鑽石項鍊戴起來相當服貼舒服。

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, 侯佩岑, 陳庭妮, 曾之喬, 楊謹華
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