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肯爺曝光最新YEEZY外觀，比洞洞鞋更狂　網友狂酸：好畸形

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記者王則絲／台北報導

肯爺（Kanye West）在加入ADIDAS後於潮流界開啟了YEEZY盛世，近期忙於總統競選活動造勢之外，還突然於個人推特上釋出了為NBA球星Derrick Rose設計的YEZZY涼拖鞋的樣本外觀，令人匪夷所思的抽象造型一曝光便在網路上引起討論，網友紛紛看傻了眼：「魚骨頭？肋骨？」、「好畸形」、「Kanye終於瘋了」、「D.Rose穿這個會受傷。」

▲YZY D.Rose曝光。（圖／翻攝自IG）

▲YZY D.Rose外型首曝光。（圖／翻攝自Twitter@kanyewest）

活塞隊球星Derrick Rose（簡稱D.Rose）為ADIDAS代言人，由於經常受傷卻持續有在接新品代言，因此被網友嘲諷為「賣鞋哥」，但是絲毫不減話題熱度，肯爺於近期分享了與D.Rose的合作鞋款「YZY D.Rose」，並由D.Rose老婆親自上腳示範。

「YZY D.Rose」以涼拖鞋款式呈現，一體成型的外形似乎是衍伸自先前的「YEEZY Foam Runner」洞洞鞋，改採用整雙切割羅紋的設計，與一般人眼中認知的「鞋子」長得不大一樣，引起網友們關注與疑惑，有人覺得很像魚骨頭，有人覺得很像一根根肋骨，尤其米白色更讓人離不開骨頭的想像，外形怪異的YZY D.Rose在尚未正式推出前便不斷受到吐槽：「Kanye 這次失敗了」、「到底為什麼要買魚骨頭？」、「我不懂藝術了。」、「如果踩到大便一定很難清。」不過看在肯爺與D.Rose的高人氣份上，未來若是真的上市，全球潮人們依然會用消費力讓它下架。

在潮流界有著極高影響力的肯爺，在年輕時曾在GAP當過店員，在疫情肆虐GAP宣布受到重創後，肯爺竟宣布將「回歸」GAP攜手推出YEEZY聯乘系列，期望以GAP的實惠價格，實現人人都有YEEZY穿的理想，日前肯爺也於個人推特上釋出了模特兒的定裝過程影片，相信不久的將來就能正式見到新系列。

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關鍵字：

肯爺, Kanye West, YEEZY, Derrick Rose, D.Rose, 涼拖鞋, 魚骨頭
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