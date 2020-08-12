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美妝品牌「七夕情人節」優惠活動！YSL送小香＋熱賣唇露、嬌蘭免費刻字

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▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲許多美妝品牌都搶推「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

一年一度的七夕情人節即將來臨，各大美妝品牌除了推出情人節限定彩妝、香氛或包裝，更紛紛獻上客製化刻字、滿額贈或限定組合等各種超划算的優惠活動，像是嬌蘭唇膏、香氛都有免費刻字服務，YSL推出限定版香氛＋唇彩新色買大送小的滿贈活動，蘭蔻則是買唇膏送限定「情書包」，美妝控們暗示男友或自己搶一波。

嬌蘭

為迎接2020七夕情人節，法國嬌蘭特別在8月期間於全台嬌蘭百貨專櫃以及台灣官方線上旗艦店推出多種限定客製化奢華服務與買贈優惠，包含「紅寶之吻彩殼」獨家雋刻服務、紅寶之吻唇膏買贈活動，此外更首次提供「藝術沙龍高訂香水系列」的專櫃刻字服務。不僅能挑選情人節浪漫好禮，更能印刻專屬彼此的甜蜜誓言。

官網獨家：紅寶之吻彩殼雋刻服務
於8/1至8/31止，凡於嬌蘭台灣官方線上旗艦店購買任一款紅寶之吻高訂唇膏彩殼，即可享有法國嬌蘭精選情話雋刻服務，不論是嬌蘭精選6組專屬情話或愛人姓名等都可雋刻(含空格，限15個英文字元，無特殊符號)。

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲於官網購買購買一款紅寶之吻唇膏彩殼就能就能享有刻字服務。

官網獨家：花草水語系列瓶身刻字服務
於8/1至8/31止，於嬌蘭台灣官方線上旗艦店購買任一款「花草水語淡香水75ml」，即可享有客製化專屬瓶身刻字服務。

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲官網推出限定「花草水語淡香水」刻字服務。

官網&百貨櫃點同步：紅寶之吻唇膏買贈好禮
於8/1至8/31止，凡購任2組紅寶之吻高訂唇膏系列（唇膏+彩殼），即可免費獲得「炫彩亮唇化妝包」一個（數量有限送完為止）。

官網&限定櫃點同步：藝術沙龍高訂香水刻字服務
於8/1至8/31期間，於嬌蘭台灣官方線上旗艦店及指定百貨櫃點任購一款「藝術沙龍頂級訂製精品香水」，即可享有專屬香水瓶身刻字服務。（限定櫃點為信義A8、SOGO復興館、板橋大遠百二館、高雄漢神巨蛋及台灣線上官方旗艦店）

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭專櫃首次提供「藝術沙龍高訂香水系列」的專櫃刻字服務。

YSL

設計靈感常環繞著「愛情」的精品美妝品牌YSL，今年七夕情人節不僅為兩大人氣唇彩「小金條」和絲絨唇露推出6款情人節限定色，還有兩款慾望巴黎淡香精限定新香，此外更有多達5種的限定滿額贈活動也不容錯過。

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲YSL 慾望巴黎淡香精 夜幕版，50ml，NT$4,000。

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲YSL 慾望巴黎淡香精 馥郁版，50ml，NT$4,200；90ml，NT$6,000。

1.於8/1～8/31期間，購買任一YSL新品唇彩即可享有精緻禮物包裝服務。

2.於8/10～8/25期間，購買任一YSL新品唇彩且消費滿NT$3,500，即可獲得「獵愛限定禮組」，裡面包含YSL時尚派盒＋YSL唇情貼紙＋YSL紅色情話本。

3.於8/13～8/25期間，購買任2款新品唇彩且消費滿NT$5,000，即可獲得內含YSL獵愛氣球組＋YSL唇情貼紙的「獵愛告白禮組」。

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲活動期間內購買任一YSL新品唇彩且消費滿額，即可獲得「獵愛限定禮組」或「獵愛告白禮組」。

4.於8/1～8/31期間，購買任一「慾望巴黎系列香氛」即可免費獲得「YSL時尚印記絲絨唇露#16 精巧版」。

5.於8/1～8/31期間，購買任一「慾望巴黎系列香氛」＋任一款唇彩即可獲得「YSL 慾望巴黎淡香 精馥郁版（7.5ml）」+「YSL 時尚印記絲絨唇露#16 精巧版」。

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲購買任一「慾望巴黎香氛」即可獲得絲絨純露人氣熱賣色#16精巧版，加購任一YSL唇彩即可再獲得「慾望巴黎淡香 精馥郁版」小香。

蘭蔻

蘭蔻於8/1起於全台百貨推出限量情書包，凡購買兩支唇膏即可免費加贈，同時更加碼於「幸福公路快閃店」活動現場推出「客製姓名壓印」服務，幫你打造獨一無二的的情人節禮物。

▲▼美妝品牌「七夕情人節」優惠活動。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻推出限量「情書包」，購買兩支唇膏就可免費獲得。

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美妝, 彩妝, 品牌, 情人節, 七夕情人節, 優惠, 活動, YSL, 嬌蘭, Guerlain, LANCOME, 蘭蔻
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