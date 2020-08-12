小禎靠著「小尻褲」再甩4公斤　親手設計運動戰袍藏心機

▲小禎以設計師身份出席運動品牌MOLLIFIX瑪莉菲絲記者會 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

藝人小禎今（12日）以設計師身份出席運動品牌MOLLIFIX瑪莉菲絲記者會，對自己操刀的「小尻褲」讚譽有加，更藏有翹臀的「海鷗線」，其實瘦身有成的她已經在半年內減下40公斤，近期又持續甩了4公斤，小禎將窈窕身材歸功於運動，「還好我有堅持下來，是挑戰自我的過程。」

▲小禎近期甩肉將近45公斤，為MOLLIFIX瑪莉菲絲首度擔任設計師。（圖／品牌提供）



小禎近期甩肉將近45公斤，全靠著飲食控制與運動，此次首度擔任設計師，為MOLLIFIX瑪莉菲絲打造適合各種身型的運動服飾，她坦言：「我一路從胖到瘦，唯一不變的就是運動。」小禎甚至在拍戲時，也會忙裡抽閒從林口片場趕回台北，只為了踩兩個小時飛輪，不過當初的體型實在找不到合身的運動服穿著，只能以簡單T恤健身，但沒有吸汗效果會散發汗臭，這也讓她下定決心要設計性能極佳的運動戰袍。

▲小禎以自身瘦身經歷打造了聯名產品「小尻褲」 ，TRULY小尻長腿撞色訓練褲 NT$2,280。（圖／品牌提供）

小禎以自身瘦身經歷打造了聯名產品「小尻褲」，顧名思義是穿上之後，特殊的海鷗線設計能夠讓臀部在視覺上顯得又小又翹，就連運動上衣也有小心機，她更現場轉過身來示範，黑色網紗設計露出美背線條，透氣排汗之餘，也能看出運動時的健身效果。

▲小禎「自信真我」聯名單品， 小尻褲上的海鷗線更修飾翹臀。（圖／翻攝自品牌官網）



MOLLIFIX瑪莉菲絲聯手小禎打造「自信真我」聯名單品，包括輕量雙面運動內衣提供多樣化穿搭選擇，透氣與包覆性兼具，加入印花、對比圖騰點綴，「小尻褲」則採用中腰包覆以及微前側美腿線條拉長腿部曲線，也是小禎的最愛單品。





▲PUMA Pride Pack 以彩虹代表色為主要設計基調，8月14日開賣，背心880元；腰包680元。（圖／品牌提供）

與此同時，PUMA Pride Pack 以彩虹代表色為主要設計基調，推出多款跨越性別的 Pride 主題系列短袖 T 恤、背心、及連帽 Tee 等潮流服飾，將 PUMA 字樣換上七色彩虹色漾，招牌跳豹 LOGO 抹上漸層彩紅霓色，再搭配上彩虹織帶 PRIDE 腰包，處處展露 對愛與平權的積極主張。