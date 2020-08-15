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韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

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韓國最愛發起各式各樣的投票評選活動，既之前的韓國2020最美女星票選排行，這次韓國網站則發起「素顏最美女星是誰」的評選，並吸引了超過上萬網友參加投票，而投票結果則火熱出爐，沒想到IU和宋慧喬都沒有擠進前三名，至於第一名只能說算是各大最美女星排行的常客啦～到底前十名素顏最美的女星有誰，而她們的保養秘密又是什麼？快點來看！

第十名：EXID Hani

 
  
 

南韓超人氣團體「EXID」的C位，Hani安喜延絕對無庸置疑，如洋娃娃般的無邪美顏＋牛奶皮膚，搭上反差萌的豪氣個性，深受大家的喜愛呀～

Hani的保養密技

 
 
 
  
 

本身也是乾性肌膚的Hani，因為溫度大轉變常常引發皮膚敏感和乾燥，加上冬天常常穿著毛衣，塵蟎也會增加皮膚敏感的機會，碰上敏感、問題肌膚時，Hani建議可以把保養步驟化繁為簡，以簡單補水為主，配合使用洋甘菊、甘油等抗敏、滋潤的成分。

第九名：Apink 鄭恩地

 
 
  

韓國女團Apink的笑臉主唱鄭恩地，長相清純甜美，雖然不是韓國典型的美女長相，但親切的氣質讓人非常舒服，至於天生皮膚好的她，也常在個人IG分享素顏照沒在怕的呀～

Apink 鄭恩地的保養密技

 
 
 
  

恩地的保養密技其實很簡單，就是靠運動！將肌膚清潔乾淨，基本的保養做足就夠，其他就是靠運動去提升身體的循環和代謝，就能讓肌膚變好，自然散發好氣色．

第八名：朴秀珍

 
 
 
 

裴勇俊歐霸的漂亮老婆朴秀珍，出道時曾有水晶娃娃的封號，她火辣的身材，緊緻的肌膚被韓妞票選為最幸福的女人，而今年35歲的朴秀珍看起來就像是女大生一般青春呀～

朴秀珍的保養密技

 
 
 
  

朴秀珍的美肌秘密就是在保養時，會一次使用三款不同保濕的產品，包括化妝水、精華液及乳液/霜，其他功效的保養品則是看當時的肌膚狀況去調整使用，重點是保濕一定要做好，才能讓其他功效的保養品發揮效果．

第七名：申敏兒

金宇彬歐霸的女朋友就是第七名的申敏兒啦～雖然因為之前為了照顧金宇彬而鮮少出現在螢光幕前，不過申敏兒精緻的臉孔，模特兒的好身材，實在讓人難忘呀！

申敏兒的保養密技

申敏兒分享的自己的肌膚也是屬於乾性，因此睡前保養除了擦上乳液外，或覺得不夠還會再補擦上乳霜，最後更是會把臉跟脖子全都敷上厚厚一層晚安面膜後，才上床睡覺！

六名：gugudan 金世正

韓國女團gugudan主唱金世正高超的唱功技巧，搭上不做作的個性，深受大家喜愛，而今年23歲的世正本就有著年輕的本錢，清新甜美的長相，就算素顏也可愛翻！

世正的保養密技

 

金世正雖然年紀很輕，但也是有乖乖保養，平常的保養步驟不算繁複，就是基本的保養做好，但是一週會敷四天的面膜，並且根據膚況去挑選不同的面膜，來給肌膚最剛好的保養．

第五名：IU李知恩

國民妹妹IU雖然不是典型美女，但卻擁有雪白無瑕的肌膚，即使熬夜拍戲、趕通告，在她的私下自拍或節目飯拍中，都沒看到她長過痘痘！因此也多次被韓國傳媒形容為素顏時最美的女星之一。

IU的保養密技

  

IU除了敷一般面膜和泥膜之外，一個禮拜當中也會有幾天敷自製牛奶面膜，先將化妝棉浸泡吸滿牛奶，再敷在臉上20分鐘後洗淨，就能維持像IU那樣跟牛奶一樣白嫩的肌膚。

第四名：宋慧喬

喬妹宋慧喬絕對是韓國人永遠最愛的女星之一，出道22年容貌完全沒變，雖然歷經了和宋仲基離婚，但單身的宋慧喬反倒變得更美，透光白嫩的膚況，讓全亞洲的女生為之羨慕呀．

宋慧喬的保養密技

 

曾被韓國整型名醫稱為最佳整形範本的宋慧喬，不只五官漂亮，她細緻透光的肌膚，才是女生最想學習的！對於保養宋慧喬的秘密就是會用溫牛奶洗臉，在清潔完肌膚後，再以溫牛奶輕拍臉部並按摩，再用清水洗淨，就是這招養出牛奶肌．

第三名：李沇熹

  

南韓女演員李沇熹是SM三美之一，以青少年最佳選拔大會外貌大獎
而出道，更有素顏女神的封號，因此在這個排行上衝到第三名絕對名符其實，更是韓國國民公認的零整形天然美女！

李沇熹保養密技

 

李沇熹因為本身是乾性膚質的關係，所以他非常注重保濕，平常不論是晚上的睡前保養，或是上妝前的保養，她都會利用面膜和保濕乳液，幫肌膚補滿水分，另外更會隨身攜帶保濕噴霧，可隨時幫肌膚補水．

第二名：Red Velvet Irene裴珠泫

  

被稱為韓國女團最強美貌Red Velvet的Irene裴珠泫，她的美就是有這種霸氣，讓人為之傾倒，在高中時期已經有「大邱臉讚」的稱呼，甚至綜藝節目上公開的素顏，也被公認完全無差別的美呀～

Irene保養密技

 

Irene分享因為長時間化妝的關係，清潔很重要，因此會花很多時間在清潔卸妝上，並選擇無添加的天然有機洗面乳，清潔完後要在一分鐘內依序上完保養品，就能養出Irene的水潤牛奶肌．

第一名：秀智

身為國民初戀的秀智這次榮獲素顏最美女星第一名，她的美貌絕對不用多說，在韓國演藝圈號稱最強發電機的她，光是那一雙電眼，讓人一看就無法自拔呀．

秀智的保養密技

  

秀智曾分享：「對於保養，我很貪心」因此她都有自己的獨創保養方式，光是清潔臉部肌膚就會花上四分鐘，洗臉後更是不用毛巾擦臉，以免拉扯肌膚會出現紋路．

文／柯夢波丹　圖／IG

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 素顏, 女星, 秀智, 宋慧喬, IU, 申敏兒
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