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《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」

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▲▼童瑤維持49kg秘訣是「用左手吃飯」 。（圖/翻攝自三十而已、童瑤官微）

▲童瑤長年維持纖細身形，飲食方面有秘訣。（圖／翻攝自三十而已、童瑤官方微博）

編輯 / Lily

童瑤在《三十而已》演出令人驚豔，纖細身材更是衣架子，完全穿出時髦媽咪範兒，身高169公分的她，體重一直維持在49公斤，除了規律運動外，全靠擇食和一些小技巧。

▲▼童瑤維持49kg秘訣是「用左手吃飯」 。（圖/翻攝自三十而已、童瑤官微）

口味清淡的原型食物

童瑤飲食原則就是口味清淡、不太忌口，但卻非常有變化，早餐多吃莓果優格，如果還餓就會再加一片吐司或是適量穀片，優格能促進腸胃蠕動，莓果則是超級食物，能幫助預防氧化，對美容十分有助益。

▲▼童瑤維持49kg秘訣是「用左手吃飯」 。（圖/翻攝自三十而已、童瑤官微）

規律且多元的運動

童瑤平常就維持規律的運動習慣，像是慢跑和熱瑜珈，幫助身體新陳代謝，若是拍戲沒時間上健身房，她也會在房間搖呼拉圈，做些簡單的有氧和伸展運動，幫助預防身體水腫。

▲▼童瑤維持49kg秘訣是「用左手吃飯」 。（圖/翻攝自三十而已、童瑤官微）

換一隻手吃飯

許多研究顯示，放慢速度進食能有效控制食量，而童瑤的減重妙招就用「非慣用手吃飯」，這個方式能夠讓吃飯速度放慢，進而幫助細嚼慢嚥，增加咀嚼時間能傳遞吃飽訊號給大腦，進而減少食量並幫助消化，延緩飢餓感。

▲▼童瑤維持49kg秘訣是「用左手吃飯」 。（圖/翻攝自三十而已、童瑤官微）

拍戲時吃「低熱量」豆乳鍋

拍戲時飲食多是重口味，她分享下戲會自煮豆乳鍋來吃，湯底就像是鹹豆漿，加入營養豐富的配料，像是番茄、馬鈴薯、藕片、粉絲、凍豆腐、牛肉等，熱呼呼的吃一鍋，營養和飽足感兼得。

▲▼童瑤維持49kg秘訣是「用左手吃飯」 。（圖/翻攝自三十而已、童瑤官微）

一天熱量不超過1200卡

不走節食路線，她愛吃所以更會注重熱量的計算，基本來說每天不超過1200卡，若當天超標，隔天就會少吃多運動來還債，她更分享每餐前都會喝一杯白開水，喝到半飽再吃東西，就不容易吃過量。

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關鍵字：

瘦身, 減重, 飲食, 運動, 習慣, 童瑤
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