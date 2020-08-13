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惱人黑頭粉刺有救！夏季「毛孔專門保養」盤點

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▲▼夏季「毛孔專門保養」盤點 。（圖／翻攝自IG）

▲擁有白煮蛋光亮美肌是每個女生的夢想。（圖／翻攝自IG/fancl_official、alilouss

記者曾怡嘉 / 綜合報導

高溫悶熱，皮脂分泌越加旺盛，如何緊緻毛孔、淨除粉刺成了保養當務之急！毛孔粗大使得底妝不服貼，夏季加上汗水與油脂，脫妝率更是大增，毛孔要如何護理回歸平滑膚觸，以下幾點要留意。

毛孔並不是憑空出現，肌膚的老廢角質有代謝週期，會自行汰舊換新，但當代謝周期紊亂，老廢角質未脫落，即易與皮脂一同阻塞於毛孔，進一步形成角栓。若油脂隨氣溫升高而加速分泌並逐漸累積於毛孔中，又將使角栓變得肥大，使毛孔變得明顯。而當角栓探出頭，遇到空氣氧化變黑，就成為黑頭粉刺。

假如日常未適當清潔調理，毛孔就會像長時間被拉緊的橡皮筋一樣失去彈性、漸漸失去撐托力，就算清除了其中的角栓、粉刺，毛孔還是呈現鬆弛、粗大，因此日常定期調理角質和注重深層清潔是第一要務。

1.定期調理角質

除了徹底清潔臉部彩粧、髒汙外，更須著手調理，溫和去除老廢角質，預防其隨皮脂阻塞於毛孔中，衍生為角栓問題。

▲▼夏季「毛孔專門保養」盤點 。（圖／品牌提供）

▲ETUDE HOUSE 緊囊妙劑PLUS新淨化深層泡泡潔顏乳，150ml，320元。

▲▼夏季「毛孔專門保養」盤點 。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 杏仁酸毛孔緊緻化妝水，150ml，900元。

2.善用深層清潔面膜

單靠基礎卸妝、洗面乳，無法將毛孔中的深層油汙淨除。不妨使用含有礦物泥、活性碳成分的深層清潔面膜，協助深層淨化。

▲▼夏季「毛孔專門保養」盤點 。（圖／品牌提供）

▲雪花秀 岑草白泥淨膚面膜，120ml ，1,580元。

▲▼夏季「毛孔專門保養」盤點 。（圖／品牌提供）

▲FANCL 黑頭潔淨軟膜（8包x1盒），725元。

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關鍵字：

夏季, 保養, 毛孔
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