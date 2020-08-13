優雅感的大人系「寶寶灰藍」指甲色　氣質度立刻UPUP！

記者李薇／綜合報導

指甲彩繪已經是很多人日常不可或缺的穿搭配件，到了夏天，清爽型的指彩也相當受到歡迎，最近CANMAKE一款指甲油就在網路爆紅，帶有一點灰藍色的輕透質感，擦起來讓人手指都跟著輕盈起來，非常美麗。

▲最近爆紅的CANMAKE寶寶灰藍。（圖／sssrrr_csm IG）



CANMAKE旗下的晶燦指甲油 N28，最近在網路爆紅，因為它的顏色擦起來實在太仙氣，所以受到很多人關注，加上便宜的價格，讓人忍不住想要多收幾色，清爽的灰藍色調，帶有一點透明感，當然讓人看到都跟著戀愛。

▲最美護甲油也不為過。（圖／sssrrr_csm IG）



這種灰藍色爆紅已經不是第一天，之前ORBIS有支是潤色效果的護甲油，注目度也大提升，塗抹起來會有淡淡的色澤，卻又不會過於誇張，因為一般藍色在亞洲女孩的手上看起來會特別顯黑，但這支色澤偏淺，使用起來的對比性就不會這樣強，被譽為是雨後的繡球花的色澤，相當淡雅又仙氣。

▲RMK的指甲油也是美翻。（圖／sssrrr_csm IG）



還有一支RMK的EX-35同樣也是雨後繡球花的色調，淡淡的淺藍色是由裡面的珠光散發出來，呈現出性感優雅的色調，帶有粉紅、粉藍的珠光色澤，讓人看了就像是宇宙星空一般，擦起來完全不用擔心雙手顯黑的問題，非常仙氣。