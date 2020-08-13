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「比利時愛馬仕」經典包全染上夢幻薰衣草色　Ferragamo男士新包讓女生也心動

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記者王則絲／台北報導

比利時皇家御用品牌DELVAUX近200年的悠久歷史，加上歷久不衰的精湛工藝技術，有著「比利時愛馬仕」之稱，品牌標誌性包款包括韓劇出鏡率最高的Brillant以及受明星潮人追捧的可愛Pin水桶包，都在今年秋冬換上了夢幻柔美的「薰衣草粉紫色」。接下來看到也擁有將近百年歷史的Salvatore Ferragamo，近期推出全新男士配件「Tornabuoni 1927」系列，超質感的黑色鹿皮包款，內斂帥氣風格連女生都好心動。

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX今年秋冬推出「薰衣草」新色系列。（圖／品牌提供，以下同）

DELVAUX的Pin水桶包系列，包括時尚指標孫芸芸、女神昆凌、韓女星Rose⋯⋯都有收藏，大大的D字母與可愛的包型設計，自70年代誕生以來，很快便成為了品牌It Bag；另外先前有在追韓劇《夫婦的世界》的話，就會發現劇中女主角金喜愛不只一次選用了DELVAUX的「Brillant」系列包款。

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲Pin絲緞薰衣草迷你水桶包NT＄79,900、Brillant小型牛皮肩背手提包NT＄168,100。

今年秋冬DELVAUX為經典包款們換上「絲緞薰衣草Silk Lavender」全新顏色，淡淡的清爽粉紫色搭配上梅紫色滾邊與銀色系的五金扣飾，十分淡雅氣質，也更加不侷限使用者年齡，除了Pin和Brillant之外，以側邊調節扣為特色的另一經典包款「Tempête」系列也一併納入了本季換裝行列。

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲「Tempête」肩背手提包NT＄134,600。

Salvatore Ferragamo是在1927年於義大利所創立，總部位於佛羅倫斯Tornabuoni街的入口，今年Ferragamo回溯品牌歷史，便以「Tornabuoni 1927」為名，創造一系列內斂優雅且蘊含不凡工藝的男士配件，一口氣推出了眾多包款，包括托特包、手拿包、腰包、後背包和小皮件等等。

▲Ferragamo男士配件。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

其中看來頗有年輕世代潮流氣息的托特包款與手拿包，是採用觸感柔軟的鹿皮所製作，整體質感相當輕盈，上頭印著「Tornabuoni 1927」的標誌，低調卻同時展現了簡約大方的設計感，中性的外形連女生看了也好想擁有。此外，同系列還有推出尼龍包款，除大容量後背包，亦囊括不可缺少的腰包，小皮件部分則推出鹿皮短夾與卡夾，更容易入手。

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲Tornabuoni 1927 黑色鹿皮托特包NT＄55,900、Tornabuoni 1927 黑色鹿皮手拿包NT＄32,500。

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX秋冬新色、Ferragamo男士新品。（圖／品牌提供）

▲Tornabuoni 1927 黑色尼龍後背包NT＄36,900、黑色鹿皮短夾NT＄12,900、黑色鹿皮卡夾NT＄8,500。

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秋冬, DELVAUX, 水桶包, Pin, Brillant, 薰衣草, 粉紫色, Salvatore Ferragamo, Tornabuoni 1927, 包包, 男士配件
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