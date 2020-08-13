近拍毛孔細到看不見！Jessica美肌秘訣就是小綠瓶　狂喝水也是關鍵

記者李薇／綜合報導

藝人Jessica經常在個人IG上面分享生活近照，最近她又上傳了保養肌膚的照片，只見她身穿一件淺綠色襯衫，不僅肌膚狀態看起來很好，即使超級近照，也幾乎沒有一點毛孔，完美的狀態超級誇張，難怪立刻吸引24萬人按讚。

▲Jessica使用LA MER的精華。（圖／jessica.syj IG）



Jessica最近狀態超級完美，面對相機的超級近照，肌膚依舊完美到沒有瑕疵，非常厲害，關鍵就是在使用了海洋拉娜濃萃雙重修復精華，細緻的輕透質地輕鬆就可以打造出澎潤飽滿的肌膚效果，連毛孔都看起來特別細緻。

▲難怪近拍也完全零瑕疵。（圖／jessica.syj IG）



不只是使用濃萃雙重修復精華，Jessica對於肌膚的保養也很重視，身為乾性肌膚的她會多喝水來讓肌膚感覺更水潤，她也坦言，因為自己不是喜歡喝水的人，所以都會用有趣的方式，像是插個吸管，增加玩樂感，然後每天也會設定目標，像是起床前、吃飯前先喝一杯水，所以床頭常常會擺放4到5瓶水，讓自己可以多喝一點。

▲LA MER海洋拉娜濃萃雙重修復精華。（圖／jessica.syj IG）



另外，因為對於美食總是無法抗拒，但身為女藝人又不能放棄體態，所以，Jessica在飲食方面是採取「想吃就吃」的方式，她說「如果很想吃炸雞的話，不會忍住不吃，還是會小吃一塊，嚐一下。」但吃完，一定會喝大量的水，幫助身體代謝，「這樣有都排出去的感覺。」