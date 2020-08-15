fb ig video ETtoday search mobile

吃對就能抗老！專家大推7個「有效凍齡」飲食習慣：每天吃點醋

>

▲▼7個有效抗老的飲食習慣：每天吃醋。（圖／攝IG）

▲正確的飲食習慣也是抗老保養的一環。(圖／翻攝IG@yubi_190）

編輯／Amanda　

羨慕女星們年紀變大，肌膚狀態卻越來越年輕？那是因為她們的抗老保養做得好，但所謂的「抗老保養」不僅是靠護膚程序，也能從飲食習慣做起，光是改善飲食習慣、吃對食物，就能幫助延緩肌膚老化，堅持下去就能看到凍齡效果。快把以下7個日本保養專家、皮膚科醫師都推的「抗老飲食」觀念記起來，從今天起來讓你的抗老保養更全面。

1.調整飲食作息以「抗糖化」

近幾年「抗糖化」很紅，最主要目的就是要減少體內AGE（糖化終產物）產生，而AGE是過多的糖份和蛋白質結合產生的物質，不僅會造成老化，還會引起血管病變，是導致老化及慢性疾病的頭號元兇，像是肌膚的膠原蛋白糖化，就會增加許多AGE，導致皺紋與黑斑產生。所以光是調整日常飲食習慣和生活方式，抑制AGE增加，就能幫助延緩肌膚老化，避免肌膚變差。

▲▼7個有效抗老的飲食習慣：每天吃醋。（圖／翻攝IG）

▲綠色、黃色蔬果富含維生素C、E，可幫助抗氧化。(圖／翻攝IG@yubi_190）

2.多攝取維生素A、C、E

除了抗糖，同時可多攝取蔬菜、魚類等含有維生素A、C、E的食物，幫助肌膚抗氧化。富含維生素A食物有鰻魚、胡蘿蔔、菠菜、小番茄；維生素C則是綠色、橘黃色類蔬菜水果；維生素E則有堅果、花椰菜、芒果、奇異果等。

3.油吃太多太少都NG

有些人因為怕胖、減肥就不敢吃任何含有油脂的食物，但油脂是人體必需營養素之一，完全不吃油會讓肌膚變得乾澀、皺紋更快出現，所以適當吃一些健康的油反而是好的。

▲▼7個有效抗老的飲食習慣：每天吃醋。（圖／翻攝IG）

▲糙米的營養價值比白米高，還能幫助抗老化。(圖／翻攝IG@babebani）

4.以糙米取代白米飯

糙米含有豐富維生素、礦物質和膳食纖維，營養價值高於白米飯和麵包、麵食類，不僅對腸胃較溫和，對肌膚也有益，能幫助抗老化，且是GI值低也能幫助控制體重。

5.每天吃一點醋

醋有調節糖分吸收和幫助抑制血糖上升的作用，每天可喝一點醋或在料理中加醋來幫助預防肌膚暗沉。

▲▼7個有效抗老的飲食習慣：每天吃醋。（圖／翻攝IG）

▲檸檬含有光敏劑「補骨脂素」，最好不要在早上喝。(圖／翻攝IG@thanks_kim）

6.檸檬水別早上喝

雖然檸檬含有維生素C，但檸檬同時也含有一種會使肌膚對紫外線特別敏感的光敏劑「補骨脂素」，容易造成色素沈澱、暗沈或色斑產生，所以盡量不要在早上喝檸檬水、檸檬汁。除了檸檬，萊姆、葡萄柚、橘子、芹菜、香菜等也都含有補骨脂素，早上最好避免食用這類食物。

7.少吃油炸、燒烤食物

油炸和燒烤類食品都擁有大量老化物質AGE，這類食物的誘人焦糖色其實就肌膚暗沉是相同的糖化現象標誌。

►不當按摩反而會下垂！皮膚科醫師分享7個「抗老保養真心話」

►6招「省錢抗老術」人人都做得到！不用貴婦保養品也能遠離皺紋、鬆弛

►星・變美／「最強童顏」楊丞琳5招養出逆齡仙女肌　0脖紋全靠一關鍵

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 飲食, 飲食習慣, 皮膚科醫師, 專家
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

韓國網友票選「素顏最美」女星TOP 10　宋慧喬才第四名、冠軍是國民初戀

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外 EAN部落閣／涵碧樓近20歲仍不老　無邊際泳池連著日月潭、抬頭看星星超浪漫 夏日防曬外套都在這！六大品牌兼具時髦＆機能　怕曬的女孩先來一件 海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝 劉詩詩、劉昊然合體TOD'S早秋大片！「差11歲」竟狂冒粉紅泡泡 風象星座八月愛情運勢！雙子準備脫單、天秤小心奉子成婚 最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面