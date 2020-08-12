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試・開箱／金裕貞輕透底妝搭配西裝頭　時髦又可愛

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▲迪奧,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,唇膏,彩妝。（圖／公關照）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

美妝不只是要好用，外型在近年也變得更加重要，蘭芝在日前就釋出全新的氣墊粉餅形象照，只見金裕貞梳起簡約的西裝頭，搭配上乾淨輕透的底妝，手上拿著看似像是AirPods的氣墊粉餅「小薄荷」，看起來既時髦又好用。

▲金裕貞,蘭芝,氣墊粉餅,蘭蔻,彩妝。（圖／記者李薇攝）

這次我型我塑氣墊粉餅在南韓一上市，就立刻吸引許多顏值控搶先入手，洗版IG，還有人會買貼紙為它妝扮，最近這款爆紅的單品也引進了台灣販售，分為「小薄荷」的霧感氣墊粉餅還有「寶寶粉」的光感氣墊兩種。

▲金裕貞,蘭芝,氣墊粉餅,蘭蔻,彩妝。（圖／記者李薇攝）

▲金裕貞,蘭芝,氣墊粉餅,蘭蔻,彩妝。（圖／記者李薇攝）

實際使用起來這兩款氣墊的遮瑕度表現都很不錯，其中霧面的款式遮瑕度又稍微更強一點，一顆就可以完成整個臉部妝容，霧感的講求更強的持妝度，適合油性肌膚來使用，光感則是比較適合秋冬或是乾性肌膚使用，打造出韓系感的光澤感膚質。

▲金裕貞,蘭芝,氣墊粉餅,蘭蔻,彩妝。（圖／記者李薇攝）
 

▲金裕貞,蘭芝,氣墊粉餅,蘭蔻,彩妝。（圖／記者李薇攝）

另外，針對氣墊粉餅的粉撲也做了全新的改良，霧感採用直條紋的設計，一拍可以打造出更加霧面、零瑕疵的臉部肌膚妝容；粉色的光感則是選用了點點的夾心氣孔粉撲，可以讓妝感越拍越亮，呈現出細緻透明的妝容。

▲金裕貞,蘭芝,氣墊粉餅,蘭蔻,彩妝。（圖／記者李薇攝）

提到顏值超高的氣墊粉餅，除了蘭芝之外，蘭蔻在之前也推出大理石拉花氣墊，絕美玫瑰金大理石紋外殼，同時擁有68%極光水精華注入，集結保濕發光、毛孔遮瑕、潤色防護等三大功能，是專櫃史上第一個大理石拉花氣墊，一抹超爆水、二壓零毛孔、三拍輕透亮。

▲迪奧,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,唇膏,彩妝。（圖／公關照）

從外殼至水粉霜本身呈現極致夢幻、無比奢華高雅的大理石花紋設計，華麗玫瑰金鑲嵌外圈盒身更顯優雅，並烙印上純潔白色立體LANCOME玫瑰標識，猶如奢華迷你的精品配件，每一次使用瞬間都是法式氣質的魅力展現，絕對是2020年最時髦美妝單品。

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關鍵字：

金裕貞, 蘭芝, 氣墊粉餅, 蘭蔻, 彩妝
fashion.net

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