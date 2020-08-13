別暗示，快Tag男友了！Dior超可愛迷你香水組合限定七夕才有

記者李薇／綜合報導 圖／公關照

七夕情人節即將到來，許多品牌都推出優惠活動，盤點3大品牌推出的優惠，不但可以有客製化的簽名活動，更是有買單品優惠下殺，不要再自己默默看完就算了，快TAG自己的男友，立刻搶便宜買起來。

3.迪奧推出Miss Dior旅行精選組，優惠價2200元

裡面擁有迪奧經典的旅行組系列，包括：Miss Dior淡香水 5ml、香氛5ml、花漾迪奧精萃香氛5ml、花漾迪奧淡香水5ml，線上獨家販售，限量100組，另外還有多款香水或是唇彩組合系列，像是：花漾迪奧香氛潤膚組、迪奧超完美告白彩妝組等，可以入手。

1.肌膚之鑰 10年經典紅奢華訂製光燦唇菁萃，售價1600元

針對七夕到來，肌膚之鑰推出全新10年經典紅奢華訂製光燦唇菁萃，非常經典的顏色，擦起來可以呈現出細緻完美的好氣色。於8月17日至8月25日購買任兩支唇膏滿2,900元，即可獲得人氣恆霧底妝禮、光采保養精選好禮。

2.嬌蘭買兩組紅寶之吻高訂唇膏系列，即贈化妝包一個

從8月1日至8月31日為止，不管是在線上還是線下購買紅寶之吻高訂唇膏系列（唇膏＋彩殼），就送炫彩亮唇化妝包一個，在信義A8、SOGO復興館、板橋大遠百二館、高雄漢神巨蛋、台灣線上官方旗艦店，購買75ml花草水語淡香水，即可享有香水瓶刻字服務。