fb ig video ETtoday search mobile

別暗示，快Tag男友了！Dior超可愛迷你香水組合限定七夕才有

>

記者李薇／綜合報導　圖／公關照

七夕情人節即將到來，許多品牌都推出優惠活動，盤點3大品牌推出的優惠，不但可以有客製化的簽名活動，更是有買單品優惠下殺，不要再自己默默看完就算了，快TAG自己的男友，立刻搶便宜買起來。

▲迪奧,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,唇膏,彩妝。（圖／公關照）

3.迪奧推出Miss Dior旅行精選組，優惠價2200元

裡面擁有迪奧經典的旅行組系列，包括：Miss Dior淡香水 5ml、香氛5ml、花漾迪奧精萃香氛5ml、花漾迪奧淡香水5ml，線上獨家販售，限量100組，另外還有多款香水或是唇彩組合系列，像是：花漾迪奧香氛潤膚組、迪奧超完美告白彩妝組等，可以入手。

▲迪奧,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,唇膏,彩妝。（圖／公關照）

1.肌膚之鑰 10年經典紅奢華訂製光燦唇菁萃，售價1600元

針對七夕到來，肌膚之鑰推出全新10年經典紅奢華訂製光燦唇菁萃，非常經典的顏色，擦起來可以呈現出細緻完美的好氣色。於8月17日至8月25日購買任兩支唇膏滿2,900元，即可獲得人氣恆霧底妝禮、光采保養精選好禮。

▲迪奧,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,唇膏,彩妝。（圖／公關照）

2.嬌蘭買兩組紅寶之吻高訂唇膏系列，即贈化妝包一個

從8月1日至8月31日為止，不管是在線上還是線下購買紅寶之吻高訂唇膏系列（唇膏＋彩殼），就送炫彩亮唇化妝包一個，在信義A8、SOGO復興館、板橋大遠百二館、高雄漢神巨蛋、台灣線上官方旗艦店，購買75ml花草水語淡香水，即可享有香水瓶刻字服務。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

迪奧, Dior, 肌膚之鑰, 嬌蘭, 唇膏, 彩妝
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大

《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」

《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」

海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝 金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單 最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外 李晶晶3招養出「Amazing」凍齡好狀態　愛吃宵夜依舊有腹肌 IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩 會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協 迪麗熱巴「微濕捲髮」引熱議！漣漪燙、泡麵頭3個變化款　任何髮質都能駕馭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面