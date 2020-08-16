fb ig video ETtoday search mobile

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！　蛇手環還能當性感腳環

>

▲▼BVLGARI寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環當腳環戴很性感。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

纏繞線條的珠寶、腕錶存在感強烈，總予人大膽、時髦的印象，滿足不想費心疊戴首飾的時尚迷，第一聯想正是寶格麗（BVLGARI）以蛇為靈感的Serpenti系列，從單圈到多圈設計均備，無須多個手環疊戴就很出色，由品牌最新釋出的形象照可見，原來細版的鑽石手環還可以當腳環，性感無比！

▲▼BVLGARI寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環694,000元。

被模特兒當腳環的款式為寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環，雖然纖細，但蛇首與蛇麟紋圖案有部分重疊產生雙圈效果，加上滿鑽設計顯得更耀眼；想要更具氣勢，又兼具實用功能，Serpenti Spiga白色陶瓷雙圈腕錶、Serpenti Tubogas玫瑰金精鋼雙圈鑲鑽腕錶均是兩項優點兼具的選擇。

▲▼BVLGARI寶格麗 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴寶格麗Serpenti Spiga白色陶瓷雙圈腕錶，408,600元。

▲▼BVLGARI寶格麗 。（圖／公關照）
▲寶格麗Serpenti Tubogas玫瑰金精鋼雙圈鑲鑽腕錶，553,000元。

Tiffany & Co.也有不少多環圈設計珠寶，戴單件即能展現氣勢，例如畢卡索女兒Paloma Picasso設計的五環18K金鑲鑽手鐲，相扣的環圈隨著身體律動而活動，而HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈手鍊則是洋溢搖滾味，是男、女都容易搭配的款式。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma’s Melody 五環18K金鑲鑽手鐲（左）740,000元，Tiffany HardWear 垂墜球形與鎖扣18K金雙圈手鍊275,000元。（圖／Tiffany提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, Tiffany
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

陳庭妮性感look鬥眾人妻　侯佩岑靠卡地亞3.6億珠寶迎戰

陳庭妮性感look鬥眾人妻　侯佩岑靠卡地亞3.6億珠寶迎戰

林心如400萬名錶洩富婆身價　休閒裝靠精品配件撐場

林心如400萬名錶洩富婆身價　休閒裝靠精品配件撐場

關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗

關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗

20歲王俊凱戴鑽鍊放電　大一輪林柏宏靠貓熊珠寶減齡不服輸 凱特、裘莉戴過的時尚口罩搶光　防疫兼做慈善 王陽明搶到71萬限量錶　Hublot黑陶瓷錶帥爆 亮・珠寶／徐睿知國際牌鑽石戴一輪　浮誇、優雅風格超百變 宋慧喬解放事業線　甜笑秀Chaumet珠寶成功減齡 凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝 Swatch聯名BAPE賣瘋 　最後機會與全球網友線上搶百只錶　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面