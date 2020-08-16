懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！　蛇手環還能當性感腳環

▲寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環當腳環戴很性感。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

纏繞線條的珠寶、腕錶存在感強烈，總予人大膽、時髦的印象，滿足不想費心疊戴首飾的時尚迷，第一聯想正是寶格麗（BVLGARI）以蛇為靈感的Serpenti系列，從單圈到多圈設計均備，無須多個手環疊戴就很出色，由品牌最新釋出的形象照可見，原來細版的鑽石手環還可以當腳環，性感無比！

▲寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環694,000元。

被模特兒當腳環的款式為寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環，雖然纖細，但蛇首與蛇麟紋圖案有部分重疊產生雙圈效果，加上滿鑽設計顯得更耀眼；想要更具氣勢，又兼具實用功能，Serpenti Spiga白色陶瓷雙圈腕錶、Serpenti Tubogas玫瑰金精鋼雙圈鑲鑽腕錶均是兩項優點兼具的選擇。

▲模特兒佩戴寶格麗Serpenti Spiga白色陶瓷雙圈腕錶，408,600元。



▲寶格麗Serpenti Tubogas玫瑰金精鋼雙圈鑲鑽腕錶，553,000元。



Tiffany & Co.也有不少多環圈設計珠寶，戴單件即能展現氣勢，例如畢卡索女兒Paloma Picasso設計的五環18K金鑲鑽手鐲，相扣的環圈隨著身體律動而活動，而HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈手鍊則是洋溢搖滾味，是男、女都容易搭配的款式。

▲Tiffany Paloma’s Melody 五環18K金鑲鑽手鐲（左）740,000元，Tiffany HardWear 垂墜球形與鎖扣18K金雙圈手鍊275,000元。（圖／Tiffany提供）

