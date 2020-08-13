fb ig video ETtoday search mobile

徐睿知戴墨鏡實在太燒！女王氣場飄出戲外　最新代言又辣又帥

>

記者王則絲／台北報導

隨著韓劇《雖然是精神病但沒關係》大完結，由女星徐睿知飾演的高文英一角也正式下台一鞠躬，在劇中每一套造型都引起話題的超狂帶貨力，讓徐睿知順勢接下了眼鏡品牌RIETI EYEWEAR的代言，近期釋出全新形象畫報，又再度讓人驚艷於徐睿知的時尚氣場，把女王風範直接帶出戲外，可辣又可帥，美得無法無天。

▲徐睿智墨鏡畫報。（圖／翻攝自官網）

▲徐睿知代言墨鏡最新型畫報。（圖／翻攝自RIETI官網，以下同）

在《雖然是精神病但沒關係》中，徐睿知不乏許多墨鏡造型，所配戴的品牌、款式每每都登上熱搜，甚至是馬上銷售一空，精緻小巧的臉型不論駕馭什麼樣的墨鏡都游刃有餘，可謂是最適合戴墨鏡的女星之一！

在為RIETI EYEWEAR拍攝的形象大片中，徐睿知又再度展現了爆棚的女王氣場，身穿亮眼的桃粉色平口小洋裝，身材曲線盡顯，綁起乾淨的高馬尾後搭配上同色系的大鏡框墨鏡，既火辣又帥氣。

▲徐睿智墨鏡畫報。（圖／翻攝自官網）

▲徐睿智墨鏡畫報。（圖／翻攝自官網）

接著看到能用低調彰顯巨星架勢的深色款墨鏡，徐睿知同樣輕鬆駕馭，也能搭配劇中出現過的浮誇服裝，不論是大方框、微貓眼、圓框或是粗膠框款式，都能有效達到小臉效果，RIETI EYEWEAR的眼鏡價位約莫落在台幣2000～5000元左右，特價時小資女也能輕鬆入手。

▲徐睿智墨鏡畫報。（圖／翻攝自官網）

▲徐睿智墨鏡畫報。（圖／翻攝自官網）

▲徐睿智墨鏡畫報。（圖／翻攝自官網）

回顧徐睿知在劇中的墨鏡造型，可以發現她不只一次戴上了南韓眼鏡品牌HONGHOL的墨鏡，且現在的品牌代言人還有當紅的「女二」韓素希加持；以及小眾品牌「PROJEKT PRODUKT」的墨鏡，眾多女星包括孔曉振也是愛好者之一。

►亮・珠寶／徐睿知國際牌鑽石戴一輪　浮誇、優雅風格超百變

►《雖然是精神病但沒關係》15條暗黑寫實金句：「人就是因為脆弱才會聚在一起」

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 墨鏡, 高文英, 代言
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大

《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」

《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」

海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝 李晶晶3招養出「Amazing」凍齡好狀態　愛吃宵夜依舊有腹肌 金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單 最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外 會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協 連熊熊都比你閃！HARIBO推出「牽手小熊軟糖」一口吃到兩種味道 誠品台北車站捷運店8月底熄燈！曾是「五大店之一」將走入歷史

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面