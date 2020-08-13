徐睿知戴墨鏡實在太燒！女王氣場飄出戲外　最新代言又辣又帥

記者王則絲／台北報導

隨著韓劇《雖然是精神病但沒關係》大完結，由女星徐睿知飾演的高文英一角也正式下台一鞠躬，在劇中每一套造型都引起話題的超狂帶貨力，讓徐睿知順勢接下了眼鏡品牌RIETI EYEWEAR的代言，近期釋出全新形象畫報，又再度讓人驚艷於徐睿知的時尚氣場，把女王風範直接帶出戲外，可辣又可帥，美得無法無天。

▲徐睿知代言墨鏡最新型畫報。（圖／翻攝自RIETI官網，以下同）



在《雖然是精神病但沒關係》中，徐睿知不乏許多墨鏡造型，所配戴的品牌、款式每每都登上熱搜，甚至是馬上銷售一空，精緻小巧的臉型不論駕馭什麼樣的墨鏡都游刃有餘，可謂是最適合戴墨鏡的女星之一！

在為RIETI EYEWEAR拍攝的形象大片中，徐睿知又再度展現了爆棚的女王氣場，身穿亮眼的桃粉色平口小洋裝，身材曲線盡顯，綁起乾淨的高馬尾後搭配上同色系的大鏡框墨鏡，既火辣又帥氣。

接著看到能用低調彰顯巨星架勢的深色款墨鏡，徐睿知同樣輕鬆駕馭，也能搭配劇中出現過的浮誇服裝，不論是大方框、微貓眼、圓框或是粗膠框款式，都能有效達到小臉效果，RIETI EYEWEAR的眼鏡價位約莫落在台幣2000～5000元左右，特價時小資女也能輕鬆入手。

回顧徐睿知在劇中的墨鏡造型，可以發現她不只一次戴上了南韓眼鏡品牌HONGHOL的墨鏡，且現在的品牌代言人還有當紅的「女二」韓素希加持；以及小眾品牌「PROJEKT PRODUKT」的墨鏡，眾多女星包括孔曉振也是愛好者之一。

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