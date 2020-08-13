李晶晶3招養出「Amazing」凍齡好狀態　愛吃宵夜依舊有腹肌

▲李晶晶出席Abysse全新毛孔面膜發表會，分享自己的凍齡保養法。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)

記者張毓容／台北報導

備受許多女星、名媛貴婦喜愛的人氣MIT保養品牌Abysse，歷經多年研究推出全新「緊緻毛孔補水淨白面膜」，更請來時尚名媛李晶晶出席發表活動分享保養小撇步。自曝不怕曬黑、愛吃宵夜的她，即將奔4但肌膚依舊平滑透亮，更有著緊實腹肌好身材，原來全靠3招養出「Amazing」凍齡好狀態。

▲比起曬黑，她更怕曬到脫皮、乾燥，曬後一定會加強保濕。(圖／翻攝李晶晶IG，以下同)

不怕曬黑只怕乾



跟大多數追求白皙肌膚的台灣女生比起來，李晶晶是偏向小麥肌的健康膚色，笑說自己皮膚「比較dry」的她，非常重視保濕，「可能因為從小在國外每個weekend都會去海邊玩，我不會特別美白，但我一定會保濕！」她不怕曬黑，但怕曬傷、脫皮，所以曬後會敷面膜加強保濕。

她更說，做好防曬加保養才能曬出有光澤、漂亮的小麥肌，不然就會變成「乾乾的黑」，甚至如果是度假時，她每天都會敷面膜，防止肌膚變乾。

多喝水＋敷面膜



除了媽媽身份，這幾年代理了VODA SWIM泳裝、巴拿馬帽Ecua-Andino，更自創童裝品牌的她，常常一整天從早忙到晚，坦言有時候比較沒有那麼多時間可以保養，所以她非常愛敷面膜，覺得肌膚狀況不好就會敷面膜，晚上睡前想放空時也會一邊敷著面膜一邊追劇，多的話一個禮拜會敷到5次面膜。

▲Abysse 緊緻毛孔補水淨白面膜，5入裝，NT$980。(圖／記者張毓容攝)



幾年前用過Abysse經典「黃金藻保濕逆齡多效面膜」後就成為粉絲的李晶晶也特別分享，此次全新「緊緻毛孔補水淨白面膜」的保濕亮白和緊緻毛孔效果都讓她很驚艷，服貼度也很好，是最近敷臉療癒時光時的愛用款。

除了敷面膜，她還會喝很多水，雖然她沒有特別計算自己每天喝多少水，但想到就喝、流汗就喝，會一直喝，她提醒尤其是夏天在戶外會一直流汗，就一直在脫水，要記得多補充水份。

靠運動消耗熱量



時常在網上分享度假、穿搭美照的她，緊實勻稱身材根本少女體態，更有著讓人超羨慕的腹肌，但她笑說自己沒有特別忌口，甚至很愛吃宵夜，除了自己會烤chips（玉米脆片）加上起司，之前還會吃泡麵。

雖然飲食上看似沒什麼控制，但她的運動量很大，從小就愛運動、愛跳舞的她，到現在也常常去跳舞，還會跟女兒一起學跳舞，一天可以跳上2小時，有時候也會做TRX練核心。她也建議「運動很重要，大家真的要運動！」除了可以幫助消耗熱量，運動會讓體力、精神都變好，更直呼自己的保養3大關鍵就是「面膜、喝水和運動！」

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