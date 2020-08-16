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潛水女錶時標大膽鑲鑽　陸上戴也要美美的

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▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲27歲的義大利自由潛水員Alessia Zecchini加入雅典錶大使行列，演繹美人魚潛水錶系列大白鯊腕錶。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶是近幾年腕錶市場的大熱門，從中價位到高端品牌紛紛推出潛水錶搶市，但明顯缺少女性錶款，瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）瞄準女性市場，睽違12年再度推出美人魚潛水錶系列，並邀曾多次獲得自由潛水比賽冠軍並是多項世界紀錄保持人的27歲義大利潛水員Alessia Zecchini演繹新錶，更具說服力。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶限量300只的美人魚大白鯊限量版橡膠錶帶款，時標鑲嵌美鑽。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶限量300只的美人魚大白鯊限量版橡膠錶帶款，錶背鐫刻女性潛水員圖案，261,200元。
 

雅典錶美人魚潛水錶系列面盤分別有深邃藍、黑與貝母白等3色，39毫米的錶徑符合女性的需求，內載UN-816矽擒縱機芯，防水300米，規格幾乎與男性潛水錶相同，採用曲面錶鏡和內凹形的單向旋轉錶圈，唯獨時標設計顛覆一般潛水錶設計，竟鑲嵌美鑽，讓女性在陸地上戴著錶款閃耀吸睛；此系列特殊款為全球限量300只的大白鯊限量版，錶背有女性潛水員的優美姿態，搭配代表海浪與美人魚鳞片紋理的一體式橡膠錶帶。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲寶珀Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna®黃金腕錶，802,000元。（圖／寶珀提供）

提到專業潛水錶，不會錯過1953年推出史上第一只專業潛水腕錶五十噚的寶珀（Blancpain），1956年新增適合日常佩戴的Bathyscaphe深潛器款式，逐步加入不同功能與款式，今年首次為Bathyscaphe深潛器腕錶換上藍色面盤、錶殼為黃金、銅和鈀製成的Sedna®黃金材質，為本是運動風錶款增添優雅貴氣。

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關鍵字：

潛水錶, Ulysse Nardin, 雅典錶, Blancpain
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