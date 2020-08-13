MIT面膜出奇招！小禎當團媽衝銷量、簡嫚書愛牌免費送200盒

▲女星力挺，MIT面膜品牌搶食夏季保養大餅。（圖／翻攝FB/胡小禎、簡嫚書）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

台灣人愛敷面膜有數據佐證，炎熱夏季MIT各大品牌出奇招，有人派出代言人主揪團購，價格壓低衝銷量，更有品牌獲殊榮為了增加能見度免費發放200盒，就看消費者是否買單。

▲簡嫚書為養顏森活代言人。（圖／翻攝自FB/簡嫚書）

以好膚質著稱的女星簡嫚書，私下保養有一套，她分享飲食方面就是勤奮補充膠原蛋白、維他命C及珍珠粉，夏日則是多敷面膜來抵禦陽光和環境對肌膚傷害，像是她最推薦養顏森活的紅石榴多酚凍齡面膜。

▲8/15養顏森活將全台免費發放200盒面膜。

為慶祝氧顏森活摘下國際美妝界最大獎「Pure Beauty Global Awards」2020年最佳新肌膚護理獎，將於8/15的14:00至18:00，於台北松本清忠孝敦化店 、台中康是美新逢星店與高雄寶雅明誠店，分別免費送出200盒森果系列面膜（一人限取一盒，送完為止），讓消費者體驗冠軍面膜魅力。

▲小禎號召團購面膜力量大。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

由小禎代言的Ｗ.SHOW也推出回饋活動，這次由小禎主揪面膜團購優惠殺很大，一共推兩款超殺組合，價格下殺36折起，粉絲們務必要囤起來放。消費累計滿額還贈送「只送不賣」的全效深層修護足膜，內含納豆萃取等多種保濕滋養成分，幫助改善老化腳皮，保養足部肌膚水嫩，雖然是足部保養，絲毫不馬虎。

▲最新修護足膜只送不賣。

W.SHOW總監梁育華分享，全效深層修護足膜的製作成本直比全效面膜的兩倍，勤敷足膜可以讓夏天愛穿涼鞋的人，露出漂亮水嫩的腳後跟。」坊間足膜常含酸類成分，使用後雖有短暫水嫩感，但也可能令腳皮增生，造成反效果，全效深層修護足膜主打天然保濕因子，不含酸類等煥膚成分，溫和呵護雙腳，讓細節控也能很滿意。

▲W.SHOW 全效面膜組合含：20片保濕面膜＋20片透白面膜＋20顆舒緩保濕膠囊＋30ml全效精華液，原價10,800元，開團價4,500元。）

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