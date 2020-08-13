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夏日出遊不怕曬！珊瑚礁救星　海洋友善大使就靠「防曬神器」

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▲▼夏日出遊不怕曬 珊瑚礁救星 海洋友善大使就靠這一瓶（圖／東森自然美提供）

圖、文／Jessica Young

由於工作的關係，平時上班常常需要外出勘景拍攝，炎炎夏日，最煩人的就是太陽超級大，陽光、紫外線通通曬不用錢的，但我大概天生就是室內待不住的孩子，平日都曬成這樣了，偏偏假日又放棄不了出遊這檔事，尤其特別喜歡去海邊，防曬乳對我來說就特別重要，挑選防曬當然第一訴求是防曬傷、曬黑，再來因為要下水玩，不希望塗抹的東西會傷害海洋、珊瑚等，所以也會特別挑選海洋友善配方的防曬乳。

說到假日出遊，夏天一定要去海邊的呀，超級愛玩水的我真的時常去海邊，其實很想去墾丁一趟，不過在安排好的假期來臨之前，決定就近先來一趟白沙灣之旅吧！於是上週末就跟閨蜜出發去了白沙灣，白沙灣的海水清澈、砂質潔白，當然除了好玩之外，還很好拍照，看看這藍天配上白沙，隨便拍隨便美，不過大家不要誤會我這樣曬是追求歐美健康膚色，雖然很工作跟放假都常往外跑，但維持肌膚白皙仍然是我一直以來的目標啦。

▲▼夏日出遊不怕曬 珊瑚礁救星 海洋友善大使就靠這一瓶（圖／東森自然美提供）

對於一個追求一定要白皙透亮膚色又放棄不了室外活動的女生，一款天然美白的防曬就顯得特別重要。最近發現了這支瑞昇系列的物理性美白防曬乳，首先因為本人屬於肌膚敏感的類型，有過使用防曬乳發生過敏的經驗，所以一開始是看到主打非常溫和、連醫美術後都可以使用覺得很厲害，果然經本人用過之後確認，連我這個敏感性肌膚也完全沒問題。

▲▼夏日出遊不怕曬 珊瑚礁救星 海洋友善大使就靠這一瓶（圖／東森自然美提供）

再來雖然是物理性防曬，不過擦上去質地非常清爽，很好推開完全不黏膩，對我來說，在室外要時常補防曬，最害怕的就是黏膩的不適感，這款完全符合我的需求，而且我發現還能提亮膚色，去海邊真的不想再上厚重的底妝，很怕曬一個臉化掉，所以提亮膚色這點讓我很驚艷，看起來氣色很好。

最重要的是，它是友善海洋配方，不含夏威夷、帛琉禁用的防曬成分，讓喜歡到海邊玩水的我更是放心又安心。另外裡面也有添加了一些植物舒緩成份，防曬的同時可以加強水份補充，安撫肌膚，光靠這些這一瓶完全擄獲我的心，成為我今夏出遊必備的防曬乳。

文章授權：
www.instagram.com/jessicayy_/

瑞昇物理性美白防曬乳購買：
reurl.cc/KjKq4j

延伸閱讀：
東森自然美「物理性防曬」獲青睞 不打廣告默默賣
fashion.ettoday.net/news/1742485

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關鍵字：

東森自然美, 防曬乳, 美麗大使
fashion.net

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