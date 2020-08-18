地氣接過頭？除巴黎世家　這幾家也因「中國化」惹負評

▲巴黎世家Balenciaga今年推出的七夕限定款被批「俗」。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

記者謝欣辰／綜合報導

七夕情人節即將到來，巴黎世家BALENCIAGA今年就以「沙漏包」Hourglass BOX小牛皮款做為七夕主打的包款，配上「我愛你」、「他愛我」等的中文塗鴉字樣，連形象廣告都走「長輩圖」路線，如此接地氣卻引來一片負評。但這不是第一次時尚精品為了中國市場「在地化」而被批「俗」的案例了。

知名精品品牌Dior今年5月在官方微博上宣布ABCDior全新中文訂製服務正式打入中國市場，Dior率先邀請到品牌大使Angelababy（楊穎）、張雪迎、景甜和吳謹言以Book Tote款式作出示範，袋身中央的Christian Dior均改成她們的中文名字，並以簡體字以及黑色粗體呈現，但形象照一出立即引來正反兩面的聲音，「那個字體醜哭我了！」、「哪有人會在包包上寫自己名字？」

▲在巴黎世家之前，Dior也因「中國化」的商品引起討論。（圖／翻攝自Balenciaga官網、微博＠Dior）

Dior的ABCDior訂製服務於2018年推出，目的就是讓顧客都能擁有專屬的款式，而較多人會選擇於Book Tote款式上繡上自己的英文名字。推出中文訂製服務是為了表現重視中國市場，顧客可以選擇在Book Tote、Diorcamp款式加上中文字樣，打造獨一無二的樣式，增加尊榮感。

▲愛馬仕推出的五星旗柏金包破新台幣392萬元，依然被搶購一空。（圖／翻攝自Moda Operandi）

頂級精品愛馬仕（HERMES）經典柏金包（Birkin）款式，多年來一直備受追捧。在2019年也推出過限定的五星旗設計，且要價破新台幣392萬元，且沒有幾天就完售！許多網友表示「這品牌形象瞬間感覺好low」、「醜到沒朋友欸」、「人民幣真香」、「七月避邪用」、「東西不在美醜，只在乎有沒有土豪買單」

▲Burberry此款圍巾被網友說很「硬要」。（圖／翻攝自微博@burberry）

另一精品品牌博柏利（Burberry）2015年也推出了一款春節限量圍巾，經典的格子羊絨圍巾的末端多繡上了一個紅色的「福」字。Burberry在微博上曝光這款圍巾的圖片後，立刻招來大量譏諷，不僅設計師的水平受到質疑，更有網友形容「不是山寨，勝似山寨」。

雖然中文訂製目前都只是期間或著數量限定，但看得出各家品牌想展現對不同文化的包容性和重視中國市場的野心。雖然有些很快速銷售一空，但評論都非常兩極化。有人說，「挑中文字體的眼光有待加強。」、「國際精品可以不要『硬要』嗎？」但也有不同聲音，「每個人都拿英文字很容易撞包。」、「中文在精品上面滿酷的阿！」