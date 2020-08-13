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運動媽咪最夢幻聯名！NBA STORE X 喜舖「馬卡龍空氣包」8／14開搶

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▲NBA 。（圖／品牌提供）

▲運動媽媽的最夢幻聯名來了，NBA STORE TAIWAN 攜手人氣媽媽包品牌「CiPU喜舖」打造輕量空氣包。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

NBA STORE TAIWAN 攜手人氣媽媽包品牌「CiPU喜舖」，打造全台首款聯名輕量空氣包，更為美式運動風注入甜美浪漫氛，以往沉悶的後背包化作天空藍、櫻花粉，就連球迷喜愛的「NBA精緻電繡布章」也變浪漫，8月14日準時開搶！

在媽媽界享有高知名度的CiPU喜舖與NBA STORE TAIWAN跨界合作，推出6款實用性極強的聯名包款，將粉嫩浪漫設計注入美式運動風格，其中Airy聯名系列不到700g的極輕量設計，採用ECO寶特瓶紗環保布料製作，包內多達14層收納隔層方便置物。最大亮點莫過於色彩讓人超療癒，三色拼接讓米白遇上馬卡龍粉嫩色。

▲NBA 。（圖／品牌提供）

▲NBA 。（圖／品牌提供）

▲NBA 。（圖／品牌提供）

▲NBA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）後背包（S）NT$2,680；Airy空氣腰包 NT$2,080；側背包（XS）NT$2,780；輕量鞋袋 NT$1,280。（圖／品牌提供）

其餘包款像是腰包、飲料提袋、側背包、輕量鞋袋等，針對民眾不同需求打造，腰包的超薄插扣方便單手開扣，多功能背法增添實用性；側背包則有多種花色尺寸可以選擇，兼具空氣輕盈感，以及獨立收納球鞋的專屬鞋袋，可放1至2雙鞋，輕旅行或是運動換鞋都更為便利。

▲NBA 。（圖／品牌提供）

▲NBA STORE TAIWAN Ｘ CiPU喜舖打造夢幻粉色電繡布章 。（圖／品牌提供）

本次NBA STORE TAIWAN Ｘ CiPU喜舖跨界聯名也為喜愛NBA的運動媽咪打造精緻電繡布章，甜美馬卡龍色系貫穿各隊LOGO設計，顛覆以往美式運動休閒街頭率性的印象，也是必收單品之一。

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA 旗下 SELECT 系列，首度攜手美國傳奇跨界藝術家 Von Dutch，鞋款 PUMA RS-2K by VON DUTCH ，NT$4,580。（圖／品牌提供）

同一時間開賣的還有PUMA 旗下 SELECT 系列，首度攜手美國傳奇跨界藝術家 Von Dutch，合作推出全新 PUMA x Von Dutch 千禧復刻聯名系列，經典鞋款 PUMA RS-2K by VON DUTCH，使用高級皮革、麂皮、和復古網面異材質拼接，將於 8 月 15 日正式登台發售。

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關鍵字：

NBA STORE TAIWAN , 媽媽包, CiPU喜舖, 運動, 聯名
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