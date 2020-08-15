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印度咖哩、日式丼飯沒肉也好吃！美味超乎想像的全台蔬食餐廳TOP10

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素食主義者請收下這篇，清粥小菜吃膩了還有這些選擇！無肉不歡者先別走，豐富蔬食超乎你的想像！

TOP 10／襌&食 時尚異國蔬食料理餐廳
台南市中西區

在赤崁樓附近巷弄內的一棟老洋房。推出多種中、西式單點餐食，無論菜色、份量皆可依個人喜好自由搭配！輕鬆享受健康、美味、零負擔的精緻蔬食料理！還有100%土鳳梨製作的鳳梨酥更是伴手禮首選！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

TOP 9／和合樂屋日式蔬食
高雄市三民區

剛開始營業客人就滿滿滿！有提供定食及單點。親子丼的雞肉由炸杏鮑菇代替，搭配滑蛋及醬汁，沒有肉也能吃的開心！定食的每道小品都不馬虎，前菜、蒸蛋、炸物及湯品都在水準之上！價格也很合理， CP值很高！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客葛芮吃到哪寫到哪提供）

TOP 8／原粹蔬食作 ORIGINAL VEGAN
新北市新店區

餐廳的理念圍繞在環保、珍惜資源、愛地球。餐點清爽且份量剛好，推薦豆乳沾麵爽口美味！蛋糕甜點是原粹蔬食作的強項，將素食甜點做得比葷的還好吃！建議先預約！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客尋飽鼠星星提供）

TOP 7／養心茶樓蔬食飲茶
台北市中山區

全素食的港式飲茶，養心樓把每一樣餐點都做出特色，不油膩且夠味，用餐前務必訂位！牛肝蕈南瓜果造型俏皮，內餡有蕈菇類與南瓜濃郁香醇，加上芹菜香氣四溢，外皮則是南瓜製成，灑上牛肝蕈菇很有嚼勁！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客野西瓜。嚐食提供）

TOP 6／聽見花開BLOOMING
高雄市楠梓區

位於楠梓住宅區，外觀是法式鄉村風格。不使用化學加工製品，部分食材與在地小農合作。必點多肉植物造型蛋糕，好吃、好拍又療癒！餐點份量十足，價格親民，非常適合與好友相聚！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客大隻佬提供）

TOP 5／3 IDIOTS TOAST & CURRY 三個傻瓜蔬食印度餐廳
台北市中山區/大安區

素食者也能吃印度咖哩！三種咖哩的風味都很特別，將各式各樣的餅類、飯、麵包，隨意混搭各種主食和咖哩，可以吃到不同口感口味的組合！餐點份量都偏多，雙人套餐份量大到兩個人吃不完！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Rosie提供）

TOP 4／穗科手打烏龍麵 HOSHINA
台北市大安區/松山區

招牌手打烏龍麵Q彈美味，利用簡單的食材拼湊出純粹的美味，每一口都能吃到師傅的用心與堅持！湯烏龍麵裡有滿滿蔬菜，湯頭清甜。行家必點自慢冷麵，手打麵搭配清爽的芝麻與金桔醬令人回味無窮！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Julia Yang提供）

TOP 3／OOH CHA CHA 自然食
台北市中山區

想要攝取豐富纖維來這裡！提供吐司、漢堡、沙拉及飯食。蔬果飲讓你喝了有滿滿元氣，還有百分之百植物性成分的啤酒！高蛋白沙拉上頭鋪著醬炒碎菇，下面有生菜和鷹嘴豆，佐以莎莎醬與優格醬，滋味豐富美味！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客毛怪與雲提供）

TOP 2／熱浪島南洋蔬食茶堂
台北市士林區/桃園市中壢區/台中市南屯區/彰化縣埔心鄉/雲林縣斗六市/高雄市三民區

全台有六間分店的南洋蔬食餐廳，使用自行耕種的食材，讓客人吃得安心！餐點選擇非常豐富，有南洋各式的主食、鍋物跟小點，居然還有熱炒！價格跟份量都很實惠，用餐時間客人很多，建議事先電話預約哦！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客miao提供）

TOP 1／小小樹食
台北市大安區

素食餐廳也可以很網美！小小樹食提供沙拉及義式燉飯、麵食、披薩跟甜點，是瘦身減肥的好選擇！中午時段也有販售商業午餐。餐點精緻，美味卻不罪惡！

▲素食餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Tsaibow菜包提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 定食, 日式, 沙拉, 港式, 素食, 蔬食
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