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飛不出國就在台北吃遍美食！日本生吐司、韓式炸雞　人氣餐廳TOP10

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台北的美食真的多！每次排行榜都有新東西出現，快來看看2020上半年TOP 10美食你吃過幾家！

TOP 10／SUGAR MISS

每看一次就被療癒一次的大理石豆腐岩⁣，棉花糖製作的大理石花紋淋在上頭，蛋糕體是戚風蛋糕，內層是巧克力醬還有杏仁餡⁣，吃起來不死甜。

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客吃貨警察叡の日常提供）

TOP 9／永心鳳茶 YONSHIN TEA & CAKE SELECTION BAR

復古台式茶沙龍，除了著名的冷泡茶系列之外，台式定食的喜愛度也不遑多讓，小捲米粉湯、剝皮辣椒雞湯飯是招牌人氣餐點，另外千層蛋糕也大受好評！

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Wendy提供）

TOP 8／BB.Q CHICKEN

每次追韓劇都追到好想吃韓式炸雞！韓式炸雞比較特別的地方就是有「半半炸雞」，一次可以吃到兩種口味，酥脆的外皮搭上秘制的醬汁，好邪惡！

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客YuuuuuuTing提供）

TOP 7／卜卜商店

台南波哥手搖飲結合日式雜貨選物店，提供輕食和飲品，餐點的名字特別有趣，而平價的價格和好拍的店面是吸引大家前來的原因！

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Tseng提供）

TOP 6／春美冰菓室

超誘人的珍珠奶茶冰！淋上奶茶醬和煉乳，舀上黑珍珠、白粉圓，再放上濃郁的芝麻奶酪，滿滿一碗吃起來就像直接在喝珍珠奶茶啊，完全不死甜！

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客阿boo提供）

TOP 5／再睡五分鐘

滴妹的飲料店一開即紅！珍珠歐蕾、厚奶蓋系列最多人點！「全糖女神」是特製招牌，有仙草+珍珠+芋圓+紅豆滿滿的料，但不會太甜。

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客安安提供）

TOP 4／JAI宅

以叢林風格走跳的網美餐廳，不只好拍好吃服務好，餐點加量還不加價！最多人推薦蛤蠣、炸蝦系列，另外以白醬混合多種蔬果調製的橘醬讓人大受好評！

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Yu Ling Ye提供）

TOP 3／白水豆花

軟嫩綿密的豆花加上麥芽糖花生粉和香菜，有點像是花生捲冰淇淋，而Ｑ彈粉圓和養顏美容的桃膠，豐富了豆花的口感。

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客ivxximm提供）

TOP 2／SAKIMOTO BAKERY 嵜本 高級生吐司專門店

大阪超人氣生吐司排隊名店，在台灣剛開幕就造成轟動！吐司分為「極生」、「極美」兩種，Ｑ彈濕潤的吐司經過烘烤後外酥內軟，再搭配果醬或奶油吃起來更不一樣！

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Rainie倩提供）

TOP 1／一蘭拉麵 ICHIRAN ラーメン

疫情還沒解禁前先來一蘭回味日本，開幕一段時間了人氣依舊不減，喝一口湯頭、吃一口麵條，完全將你帶回日本啊！

▲台北美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客上班族小P提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權 

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關鍵字：

MENU美食誌, 一蘭拉麵, , 冰品, 台北, 美食, 吐司, 手搖, 飲料, 拉麵, 炸雞, 甜點, 義大利麵, 韓式炸雞
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