陳庭妮搞丟鑽石耳環哭哭　寶貝卡地亞手環24小時不離身

▲陳庭妮分享親密珠寶與拍IG美照密技。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

陳庭妮靠影像紀錄生活，IG照就是她與毛小孩在民生社區生活的日常，常見她戴著一手數十萬元的卡地亞（Cartier）Love手環、Juste un Clou釘子手環與坦克錶吃早餐、買水果，她說：「這些珠寶都是屬於陳庭妮的一種象徵，當我戴上就是我自己，上面有許多如髮絲紋等使用痕跡，好棒喔！都是跟我一起環遊世界留下來的印記。」

▲陳庭妮佩戴卡地亞頂級珠寶系列的紅碧璽鑽石項鍊展女神氣勢。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）



▲陳庭妮笑稱她真的會穿大露背裝在民生社區活動。

珠寶收藏中，卡地亞Love手環是陳庭妮除了工作外，24小時都不會取下的親密珠寶，她表示：「我的品項不多，但都會經常佩戴，因此材質很重要，必須要夠亮、色澤不會改變且親膚。」她自招是動作很大的人，最心疼的一回是將鑽石耳環包在衛生紙中丟了，現在看著保卡但沒有鑽石本尊，依然感到悲傷，是否再買一副？她深吸一口氣說：「沒關係，先不買，現在想買的東西更多。」

▲陳庭妮拍IG美照喜歡呈現她最自在的日常樣貌。



▲吃早餐時，陳庭妮腕上的卡地亞手環與坦克錶很搶鏡。

情感珠寶與陳庭妮的生活緊密相扣，伴她遛狗、買菜、旅行，她則靠影像紀錄這些生活大小事，她笑稱從小怕寫日記被家人偷看到心底最私密的一塊，因此選擇用拍照紀念喜怒哀樂，她分享拍IG美照密技，「好看照片裡面的人都非常放鬆，沒有做太多的詮釋才是真正的你」。

▲卡地亞193,000元Love手環、209,000元Juste un Clou釘子手環是陳庭妮最親密的珠寶。

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