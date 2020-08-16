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布丁控必朝聖的5間咖啡廳！讓濃郁蛋香和苦甜焦糖液融化你心

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▲布丁餐廳推薦。（圖／女子學）

▲（圖／IG@lagame5379、@ mu.y29、@giniatseng）

以前都覺得便利商店的布丁才叫布丁，但自從吃過「真正」的布丁，才明白原來使用簡單的原物料：雞蛋、牛奶和糖所製成的布丁，就可以這麼好吃！那濃郁的蛋香配上琥珀色焦糖液，一匙入口時，所帶來的那股幸福感，真的是超越一切言語。本篇將分享 5 間均有提供好吃布丁，且各有特色的咖啡廳，推薦給同樣熱愛這純粹滋味的你：

1. 基隆-閑閑

▲布丁餐廳推薦。（圖／女子學）

▲（圖／IG@giniatseng 、@gominkin）

正濱漁港的彩虹小屋一直是基隆相當熱門的觀光點，不過你知道嗎？在漁港的對面有著一間隱藏版的文青老宅咖啡廳，縱使店面外觀不明顯，可是裡頭澎湃的好吃布丁水果蛋糕捲，早已紅遍 IG 打卡平台。原因無他，除了用料實在外，還一口氣可以吃到布丁、海綿蛋糕和新鮮季節水果，真是太滿足了！尤其搭配水果的酸甜，讓人同時吃兩種口味也不會覺得太膩。據說，右圖一旁的柳橙提拉米蘇也是很值得一試。

2. 宜蘭-美美子みみこ homemade

▲布丁餐廳推薦。（圖／女子學）

▲（圖／IG@ lindachris1429、@ elinaeat）

美美子一直是宜蘭的人氣甜點咖啡店，不僅在羅東有店面，去年隨著全新景點斑比山丘開幕，也在園區開設分店，讓更多的人可以一嚐這頗富盛名的「手煮焦糖乳酪布丁」。編輯覺得原本的濃郁蛋香加上焦糖醬就很誘人了，沒想到搭上乳酪讓整體的層次感更加提升，是吃過還想再吃的好味道！前陣子，美美子也開始賣起雞蛋糕，有機會到宜蘭一定要前去嚐嚐。

3. 台北-二會 gojiby

▲布丁餐廳推薦。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kabi.food）

接下來的這間「二會 gojiby」，因為英文取名特別，經常讓初訪的客人產生小誤會，然而事實上 gojiby 有個美麗的意涵，與中文店名「二會」相互應，唸法就是台語的「再一次」。來到二會，這裡的陽光灑落在迷人的舊物件上頭，透著窗花帶來美好的午後，再配上一顆手工製作的好吃布丁，確實是個在城市中讓人想一而三、再而三，不斷再訪的偷閒好去處！

4. 台中-細水焙煎所

▲布丁餐廳推薦。（圖／女子學）

▲（圖／IG@foodtaichung_teddy、@lagame5379 ）

第四間「細水焙煎所」隱身在台中美術館的巷弄內，定位不在典型的甜點店或是咖啡廳，平日採預約制，假日則需要現場候位。在這裡座位數量不多，也不講求客源多的翻桌率，而是專注於提供自家烘焙咖啡與手作的巴斯克乳酪蛋糕與布丁，品項雖然不多元，但都是能讓人回味無窮。如果你幸運地預約到這，也別忘了來上一杯講究的單品咖啡唷！

5. 高雄-私心珈啡 Favorite Café

▲布丁餐廳推薦。（圖／女子學）

▲（圖／IG@jessicahou930、@iamericking）

誰規定布丁一定要是圓形的呢？最後來到高雄的私心珈啡，也是編輯想私心介紹的一間！私心珈啡位在 IG 熱門打卡的果貿社區裡頭，清新的木質裝潢外觀，讓人實在很難想像店內是有著方塊磚、水泥牆的工業風咖啡廳，在這以好吃的烤布丁與自家烘焙的咖啡搭上不同的水果特調聞名。

儘管在今年年初曾一度因闆娘一家迎接新生命，加上疫情影響而暫停營業，不過慶幸的是，在上個月又重新恢復開業。雖然目前開店的時間有些不固定，烤布丁也尚未重出江湖，但還是推薦給各位布丁控收藏、持續關注，相信很快便會在粉絲專頁上迎來好消息！

▲布丁餐廳推薦。（圖／女子學）

▲（圖／IG@simone_chiang_jj）

每次在吃到好吃的美食後，都會不由得感嘆，其實幸福並不一定要花大錢，或是非得要去哪裡、做什麼才行，有時候單純享受當下的快樂，也可以獲得很簡單的滿足，就像是吃到一顆好吃的布丁，就能消除這些日子以來所遇到的不愉快一樣！

如果你覺得最近的人生很難，那就快到全台這 5 間有著好吃布丁的咖啡廳，讓濃郁蛋香和苦甜焦糖液療癒你的心吧～

延伸閱讀：

不期而遇的邂逅：6 間不一定是觀光客必吃，但是編輯超愛的台南私房美食清單

拐個彎就有驚喜！5 家隱身北投的咖啡館：走進小巷、步入山林，品味文青感的小愜意

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 甜點, IG, 咖啡廳, 布丁, 打卡美食, 美食, 休閒
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