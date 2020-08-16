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抬頭看看天空、總是面帶微笑！平凡日常的3件事　換個角度就能變小確幸

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▲長大後才懂的3件幸福小事。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

如同品嘗茶或咖啡一樣，小時候總不明白如此苦澀的東西，大人們怎麼可以喝得下去？經年累月，等到我們回過神來，手上早已習慣每天早上來一杯咖啡、或者下午沖一壺茶，醒腦之餘亦透過品味的過程，讓思緒淨空回歸自己。

那麼，幸福是什麼呢？以前的我們追求多采多姿，每一天都要精彩絕倫，現在慢慢覺得，其實生活中有很多事情能讓人快樂，過往不曾體悟、不曾感觸的，隨著時間的齒輪，產生了巧妙的轉變。在此分享 3 個透過日常就能感到的小確幸，原來幸福這麼簡單！

1. 來自天空的訊息：心靈的撫慰

▲長大後才懂的3件幸福小事。（圖／女子學）

▲（圖／Pexels@skitterphoto）

有多久，沒有抬頭看天空了呢？還記得小時候喜歡看著天上的雲朵，將它們賦予各種生命嗎？那份天真純粹的想像力，究竟從什麼時候開始離自己越來越遠了呢？

當我們能再次為天空的美麗開心、甚至感動，代表著某部分的自己正在回歸本質。天空，是變化無窮的，它有著豐富的色彩，搭配不同的氣候季節與雲朵、彩虹、星星的襯托，每個時刻都是一張全新的畫布，包覆生活在地球上的我們。每當心煩意亂時不妨望向天空，眼前的畫面不只是一份美景，而是給予心靈力量的訊息。

2. 助人為快樂之本：笑容的珍貴

▲長大後才懂的3件幸福小事。（圖／女子學）

▲（圖／Pexels@Andrea Piacquadio）

多數人都認為，所為利益便是要投資在自己身上，緊緊握住才不會讓機會溜走。隨著物換星移，我們漸漸發覺其實「施比受更有福」，幫助別人不僅能讓人帶來快樂，對自己亦是心靈上的富足。


仔細回想，當投以付出時，他人發自內心回應的笑容是不是很美？沒有任何虛假、做作，而是一抹真誠動人的微笑，只要想到自己有能力可以「製造微笑」，哪怕只是一瞬間，都有可能感到幸福快樂，再將這份知足傳下去，世界就會變得更加美好。

3. 傳遞你所擁有的：分享的喜悅

▲長大後才懂的3件幸福小事。（圖／女子學）

▲（圖／Pexels@thiszun）

接下來談的，是傳遞與分享。每個人有不同的理念、不同的價值觀，許多時候時常會陷在既定的情緒中，困擾著自己與身邊的人。

於是，人們需要的是多元的聲音與見解，在適當的時候拉我們一把！因為有其他人的觀點分享，讓大家能夠透過另一雙眼睛看待生活裡的事物；身為分享觀念的人，也能藉由想法的傳遞獲得正向的回饋。因此，人跟人之間的互動和溝通是十分重要的，透過語言和肢體動作，共同進入分享的喜悅！

雖然都是些微不足道，幾乎每天都會出現在生活中的小事，但只要換個角度、再深入一點體會，自己的心情和態度便會有所轉變，這就是日常帶給我們的平凡奇蹟，幸福真的沒有想像中那麼地複雜！

延伸閱讀：

「比起藍天，我更想陪在你身邊。」《天氣之子》闡述社會百態，喚起人對愛的執著與不顧一切

面對缺憾，擁抱世界。田馥甄《一一》唱給遺忘夢想的我們：找回所愛，一一地寵愛

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 生活, 知足, 小確幸, 平凡, 幸福, 女人觀點
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