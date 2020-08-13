fb ig video ETtoday search mobile

來PEACH JOHN快閃店挑情人節戰袍　蕾絲不敗超性感、只穿內衣也顯瘦

>

▲PEACH JOHN板橋大遠百開設限時快閃店，情人節特別推薦款必收。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

日本內衣品牌PEACH JOHN這幾年間一路從日本紅到台灣，尤其是品牌所推出不走光、好搭配的「平口內衣小可愛」更是鼎鼎大名，讓許多女孩一試成主顧，今年夏天PEACH JOHN決定於8／13～8／19在台北板橋大遠百B1舉辦為期一週的限時快閃店活動，販售TOP10明星單品中還包括了情人節特別推薦的蕾絲性感款式，加上超好拍的蜜桃粉色主題試衣間，一定要把握時間來看看。

▲Peach John板橋遠百快閃店（圖／品牌提供）

▲PEACH JOHN板橋大遠百限時快閃店。（圖／品牌提供）

PEACH JOHN進軍台灣三週年以來，僅於台北、台中各開設一間店鋪，為照顧到更多消費者，於去年底開啟了快閃店企劃，首先於高雄登場後反應相當熱烈，第二波則決定從網路訂單銷量最高的新北地區下手，於板橋大遠百開設快閃店第二站，以販售2020上半年度最熱銷的TOP10人氣商品為主，還能同時享有最貼心、舒服又漂亮的試穿體驗。

除了連三年稱霸冠軍的平口內衣系列之外，本次快閃店販售人氣商品之中還包括兩款「情人節特別推薦款」：

《Nice Body系列》

去年上市便造成多次缺貨的Nice Body完美比例托高軟鋼圈內衣系列，本次也加入快閃店販售行列，以打造「維納斯」的身材比例為訴求，蕾絲設計性感有女人味，內襯墊厚度隨下胸、罩杯尺寸調整，穿起來集中效果非常好，情人節就穿上這款，自己看了開心、男友更愛。

▲Peach John。（圖／記者王則絲攝）

▲Peach John板橋遠百快閃店（圖／品牌提供）

▲Nice Body完美比例托高軟鋼圈內衣，NT＄2,090。（圖／記者王則絲攝、翻攝自官網）

《Smart Bar》系列

另外一款Smart Bar系列也是銷售榜上常客，厲害的地方是讓你即使只穿內衣也能達到「顯瘦」的效果，用集中的視覺來修飾身形，有9成的日本女生穿上後都深深感受到修身神器的厲害，下緣的花朵蕾絲部分也非常加分，情人節戰袍清單再添一。

▲Peach John。（圖／記者王則絲攝）

▲Peach John板橋遠百快閃店（圖／品牌提供）

▲Smart Bra系列顯瘦簡約蕾絲內衣NT＄1,190。（圖／記者王則絲攝、翻攝自官網）

另外，對於懶女孩們來說手洗內衣真的是件很累人的事情，PEACH JOHN也有特別推出「可機洗」系列，採用不會變形的軟糖鋼圈，還有特殊設計的奇蹟扣環，不會勾壞衣服更洗不壞，每個女孩都需要！針對炎熱的夏日，今年夏天全新推出的「涼感輕盈」系列也值得關注，透氣的網布材質即使流汗了也不悶熱，打造零負擔的舒適感。

▲Peach John。（圖／記者王則絲攝）

▲Peach John。（圖／記者王則絲攝）

▲可機洗軟鋼圈內衣NT＄1,190、涼感輕盈無鋼圈內衣NT＄1,290。（圖／記者王則絲攝）

▲Peach John板橋遠百快閃店（圖／品牌提供）

▲蜜桃粉色試衣間超好拍。（圖／品牌提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Peach John, 日本內衣, 平口內衣, 快閃店, 板橋, 板橋大遠百, 情人節, 情人節戰袍
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大

《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」

《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」

海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝 金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單 李晶晶3招養出「Amazing」凍齡好狀態　愛吃宵夜依舊有腹肌 最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外 會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協 連熊熊都比你閃！HARIBO推出「牽手小熊軟糖」一口吃到兩種味道 誠品台北車站捷運店8月底熄燈！曾是「五大店之一」將走入歷史

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面