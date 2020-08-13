來PEACH JOHN快閃店挑情人節戰袍　蕾絲不敗超性感、只穿內衣也顯瘦

▲PEACH JOHN板橋大遠百開設限時快閃店，情人節特別推薦款必收。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

日本內衣品牌PEACH JOHN這幾年間一路從日本紅到台灣，尤其是品牌所推出不走光、好搭配的「平口內衣小可愛」更是鼎鼎大名，讓許多女孩一試成主顧，今年夏天PEACH JOHN決定於8／13～8／19在台北板橋大遠百B1舉辦為期一週的限時快閃店活動，販售TOP10明星單品中還包括了情人節特別推薦的蕾絲性感款式，加上超好拍的蜜桃粉色主題試衣間，一定要把握時間來看看。

▲PEACH JOHN板橋大遠百限時快閃店。（圖／品牌提供）



PEACH JOHN進軍台灣三週年以來，僅於台北、台中各開設一間店鋪，為照顧到更多消費者，於去年底開啟了快閃店企劃，首先於高雄登場後反應相當熱烈，第二波則決定從網路訂單銷量最高的新北地區下手，於板橋大遠百開設快閃店第二站，以販售2020上半年度最熱銷的TOP10人氣商品為主，還能同時享有最貼心、舒服又漂亮的試穿體驗。



除了連三年稱霸冠軍的平口內衣系列之外，本次快閃店販售人氣商品之中還包括兩款「情人節特別推薦款」：

《Nice Body系列》

去年上市便造成多次缺貨的Nice Body完美比例托高軟鋼圈內衣系列，本次也加入快閃店販售行列，以打造「維納斯」的身材比例為訴求，蕾絲設計性感有女人味，內襯墊厚度隨下胸、罩杯尺寸調整，穿起來集中效果非常好，情人節就穿上這款，自己看了開心、男友更愛。

▲Nice Body完美比例托高軟鋼圈內衣，NT＄2,090。（圖／記者王則絲攝、翻攝自官網）

《Smart Bar》系列

另外一款Smart Bar系列也是銷售榜上常客，厲害的地方是讓你即使只穿內衣也能達到「顯瘦」的效果，用集中的視覺來修飾身形，有9成的日本女生穿上後都深深感受到修身神器的厲害，下緣的花朵蕾絲部分也非常加分，情人節戰袍清單再添一。

▲Smart Bra系列顯瘦簡約蕾絲內衣NT＄1,190。（圖／記者王則絲攝、翻攝自官網）

另外，對於懶女孩們來說手洗內衣真的是件很累人的事情，PEACH JOHN也有特別推出「可機洗」系列，採用不會變形的軟糖鋼圈，還有特殊設計的奇蹟扣環，不會勾壞衣服更洗不壞，每個女孩都需要！針對炎熱的夏日，今年夏天全新推出的「涼感輕盈」系列也值得關注，透氣的網布材質即使流汗了也不悶熱，打造零負擔的舒適感。

▲可機洗軟鋼圈內衣NT＄1,190、涼感輕盈無鋼圈內衣NT＄1,290。（圖／記者王則絲攝）



▲蜜桃粉色試衣間超好拍。（圖／品牌提供）