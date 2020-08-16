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朴敘俊、鄭有美都在戴「口罩項鍊」！七彩串珠、個性鍊條　掛上秒變時尚配件

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@vacation.tvn、@needcasesc

韓星鄭有美、崔宇植出演的綜藝節目《暑假》正在熱播中，先前找來朴敘俊當嘉賓，竟意外帶起一股「口罩項鍊」風潮，節目中三人將口罩後面掛上一條繩子，脫掉口罩時就能掛在脖子上，不用怕搞丟了。「口罩項鍊」除了普通款式，更有串珠、鍊條等多種造型，這裡整理了5家品牌，快點跟上流行吧！

▲口罩項鍊。（圖／翻攝自IG@needcasesc）

1.10X10

韓國文具品牌10X10就有賣基本款「口罩項鍊」，完全激似朴敘俊、鄭有美、崔宇植配戴的款式，使用類似識別證上的掛繩，黑底搭配白色字母LOGO，簡約設計就很好看，讓你輕鬆get明星同款。

2. NEEDCASE

今年很流行串珠飾品，「口罩項鍊」也跟著推出串珠款式，手機殼品牌NEEDCASE原本就有做手機掛鍊，拿來掛口罩也很可以，使用笑臉、花朵、愛心、星星…造型珠珠串成，七彩配色鮮豔繽紛，掛起來好童趣。

▲口罩項鍊。（圖／翻攝自IG@needcasesc）

▲口罩項鍊。（圖／翻攝自IG@needcasesc）

3.Uriet

Uriet的「口罩項鍊」同樣使用串珠，小圓珠配上英文字母、笑臉珠珠點綴，造型超Q，搭配掛在口罩上的彩色小掛勾特別可愛，字母、配色都能客製化，依個人喜好設計，並提供大人60 cm、小孩50 cm、嬰幼童40 cm三種長度選擇。

4.By Hem

不喜歡串珠，可以考慮其他款式，By Hem就推出塑膠鍊條造型，有粉嫩色以及個性的黑、白，還有細細的銀色鍊子和珍珠造型，低調又有氣質，怕掛脖子上不舒服，也有棉繩鍊帶，有碎花、條紋等多種花色。

5. Second Wind

他們家的「口罩項鍊」是更有流行感的粗獷鍊條造型，粗細不同的金色鍊子非常帥氣，還有白色、透明鍊條款式，戴起來沒有違和感，就像時尚配件一樣，能替穿搭畫龍點睛，就算戴口罩防疫也能超亮眼。


 

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關鍵字：

口罩, 口罩項鍊, 項鍊, 串珠, 朴敘俊, 鄭有美
fashion.net

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