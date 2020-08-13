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伯爵錶冒粉紅泡泡寵情人　Gucci 3萬蘋果錶擄芳心

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▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession 系列18K白金粉紅珍珠母貝錶盤鑽石腕錶，錶徑34毫米款（上）625,000元，29 毫米款510,000元。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

七夕情人節將至，冒著粉紅泡泡的錶款紛紛亮相，伯爵（PIAGET）經典Possession系列推出18K白金粉紅珍珠母貝錶盤鑽石腕錶，分別有錶徑34毫米與更秀氣的29 毫米款式，甜美可人的色調凸顯戀情的甜蜜感；海瑞溫斯頓（Harry Winston）更熱情，心型輪廓的Rosebud Heart頂級珠寶時計新增紅寶石款，展現濃烈愛意。

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Rosebud Heart頂級珠寶錶紅色錶帶款，約1,990,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Rosebud Heart頂級珠寶時計，可拆下錶殼當項鍊鍊墜。

海瑞溫斯頓Rosebud Heart珠寶時計具討喜的心型輪廓，象徵邱比特的箭橫穿其上，過往為鑽石款式，今年箭改鑲紅寶石，同時換上紅色鱷魚皮錶帶，呼應熾熱愛情，而錶殼照例可取下作為項鍊鍊墜，兩種穿搭法滿足女性搭配需求。

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦全球限量250只的Happy Love腕錶（左）328,000元，L‘Heure Du Diamant系列鑽錶2,740,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

蕭邦（Chopard）也愛用心型設計放閃，近期在台頂級珠寶腕錶展中呈現L ‘Heure Du Diamant系列腕錶是華麗代表，更有趣的是全球限量250只的Happy Love腕錶，首度以街頭藝術的繪畫風格於面盤呈現「LOVE」字樣，上面並有7顆標誌性的滑動鑽石點綴；更年輕的選擇還有Gucci G-Timeless 雙G蘋果印花腕錶，GG帆布皮革面盤與錶帶上充滿童趣風格的蘋果圖案，是創意總監 Alessandro Michele專為七夕情人節所設計，可與時尚系列配成套。

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲Gucci G-Timeless 雙G蘋果印花腕錶，32,000元。（圖／Gucci提供）

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關鍵字：

Piaget, 伯爵, Gucci, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, 蕭邦, Chopard, 七夕
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