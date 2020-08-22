熊大、兔兔擴香瓶可愛翻天！全套特價897元還送補充瓶　讓房間變得超療癒

▲Cocod’or「熊大與好友們」系列擴香瓶，3入一組，送補充瓶200mlx2（百花綻放＋綠茶），定價1295元，特價897元。點我購買。

記者李薇／台北報導

LINE FRIENDS裡面的熊大、兔兔、莎莉等公仔，非常可愛療癒，韓系香氛品牌Cocod’or最近推出讓人融化的「熊大與好友們」系列擴香瓶，總共3種可愛款式，香氣、造型都迷人，擺在家中讓人心情大好，購物網站「Her和她」推出3入一組，原價1295元，特價897元，還送兩瓶補充瓶，划算到不行。

夢境漫遊──舒適小屋

黃色擴香枝的「夢境漫遊，舒適小屋」非常適合臥室或是書房的香氣，帶點涼爽的氛圍，比起一般香氣降低了甜味，前味應用橙花、粉紅胡椒帶出清爽的花香調，接著一抹藥草、尤加利的香味飄入，讓整體香調更加清新，最後基調則是以香草、松樹帶出微微的木質氣息，展現出宛如沐浴在森林的療癒感。

愛無所不在──黑櫻桃

成熟的黑櫻桃融合葡萄與蘋果的甜味，展現出戀愛感的香甜滋味，紅色擴香枝與愛心氣球圖案，甜蜜滿滿，搭配近年非常流行的小蒼蘭香味，展現出溫柔甜膩的感覺，非常適合放在玄關或是廚房，達到去味的效果，重現甜蜜香氛好滋味。

愜意微風──甜蜜野餐

藍天、綠草地，多麽適合野餐啊！藍色擴香枝與熊大、兔兔躺在草地上的圖案，清爽愜意，中調運用小蒼蘭以及茉莉，帶出甜美的花香，前調則是以花香檸檬、香檸檬、佛手柑展現明亮清爽的質感，最後雪松木、琥珀讓基調餘韻悠長，非常適合放在客廳或是書房，展現出宛如涼風吹拂的春天氣息。

購物平台「Her和她」推出韓國Cocod’or熊大與好友們系列擴香瓶200ml（3入組合），再加贈擴香補充瓶2入，原價1295元，現在優惠價只要897元，相當於一瓶只要180左右，價格超級殺，加入會員還可以領購物金以及免運優惠。

▲Cocod’or「熊大與好友們」系列擴香瓶，3入一組，送補充瓶200mlx2（百花綻放＋綠茶），定價1295元，特價897元。點我購買。