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IKEA 2021年新品登場！　11款超萌小恐龍、百項商品特價最多6折

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記者鮑璿安／台北報導

IKEA宜家家居於今（13日）公佈2021年新品，受到疫情時代所啟發，從6大生活趨勢下手，推出近千項全新商品，包括超可愛的JÄTTELIK恐龍系列、ENEBY系列藍芽喇叭等都是本次亮點，當然民眾最關注的「再創低價」部分，也有超過百項商品折扣，降價幅度最高六折，「限量版鯊魚提袋」只送不賣，此時入手最划算。

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）IKEA圍繞機能與彈性空間打造FRIHETEN轉角沙發床NT$ 13,900；吊衣桿NT$ 1,990；系統附們收納組合NT$7,350（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

疫情影響，許多人的工作場所都移至家中，IKEA 圍繞機能與彈性的空間展開，像是可當做雙人床使用的FRIHETEN轉角沙發床搭配TINGBY邊桌，附有輪腳設計可隨意移動，使家中空間區隔不再明顯。克服小空間障礙，則有系統櫃能依照需求組合將轉角空間運用的淋漓盡致；民眾所重視的辦公區塊部分，EKBY ALEX/RAMSHULT層板，讓空盪牆面或畸零地化為書桌，也是一大亮點。

▲▼IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲全新JÄTTELIK恐龍系列共有11款恐龍填充玩具，249元起；ENEBY系列藍芽喇叭外型簡約 ，NT$ 2,890。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

大人小孩都風靡的人氣小恐龍在此次換上新裝，全新JÄTTELIK恐龍系列，共有11款恐龍填充玩具，包括最受小朋友喜愛的暴龍和迅猛龍，也有溫馴草食性的雷龍和三角龍，且能輕鬆翻轉成另一造型的玩具，成為必買品項。另也有ENEBY系列藍芽喇叭，提供兩種尺寸與黑白兩色，承襲北歐式的簡約外觀，手提式的輕巧好攜帶，大型的則能與經典的KALLAX收納櫃完美結合。

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲SAGSTUA雙人床框原價$6,640降至 $5,790；VESKEN層架組原價$359降至$299 。（圖／品牌提供）

針對「再創低價」的部分，SAGSTUA雙人床框原價$6,640降至 $5,790，床框結合黃銅色細節設計，讓堅固金屬材質增添幾分柔和感；適合作為辦公收納的HELMER附輪腳抽屜櫃從原價$1,250降至$990，抽屜附有防滑落裝置，可防止全開後掉落，增加使用安全性，同時，購買兩隻IG超人氣BLAHAJ鯊魚填充玩具，即享第二件5折優惠優惠。

▲▼IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲即日起至9月6日，持宜家卡消費金額滿2500元，可以獲得限量版鯊魚提袋 。（圖／記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

IKEA, 宜家, 家居, 疫情, 新冠, 新品
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