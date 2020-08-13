秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴，活出最美姿態

▲41歲秦嵐上個月歡度生日，活出最美姿態。（圖／翻攝自微博/秦嵐，以下同）

編輯 / Lily

陸劇《三十而已》劇情引女性共鳴，即便步入30歲又如何，每個年齡點都可以是新開始。深受大家喜愛的女星秦嵐，也靠著出色演技、絕美外貌活出自信姿態，誰說一定得結婚，更霸氣說出「我的子宮使不使用，關你什麼事？」引起網友狂讚。

「永遠不要從別人口中了解我，因為我對所有人不一樣！」

懂你的人會相信你，不要從別人的口中了解我，真心相待朋友並解無愧於心，別人口中的閒話就讓他去說，因為你永遠不知道會有多少版本。

「無論誰喜不喜歡，我只是那個自己，無論誰在不在意，我還是那個自己！不爭，不奪！不急，不燥！永遠做最真實的我！」

活到了一定歲數，才會發現自我價值的重要，真正的你並非活在別人口中，也不需為了他人觀感而努力維持形象，誠實的面對自己，為自己而活。



「有些東西會變，有些東西永不會變。比如，我們骨子裡的自己。時間是很奇妙的朋友，有時讓你痛恨，有時讓你溫暖。」

愛自己的體現絕不是撒大錢買名牌犒賞自己，而是開始懂得欣賞每個階段的自己，生活中的磨難和考驗都是歲月累積的補給品。



「思念和青春一樣，是會耗盡的！」

青春的盡頭是成長，思念的盡頭是遺忘，想要愛就狠狠地愛一次，即便被傷透也罷。糾結在一段感情中而無法自拔，時間會給你解藥，你會發現他其實沒那麼重要，而你也總有一天會長大。

「你若不經歷痛苦，又怎能更好的體會幸福！願自己是一片葉子，隨風飄落、所遇而安。」

所謂的順境和逆境都是一個比較值，好比是你和朋友之間相比，又或是今天和昨天的差別，別糾結在細微小處，人活著就是隨遇而安，心如果靜了，處處都是風景。

「如果你的人生有很多缺憾，那真是太好了，因為真正的完美是根本不存在的！何必苦苦強求！不如給自己留下更多期待！」

許多糾結都來自於強求，不管是感情、事業，有時候有點缺憾反而好，更是鞭策自己下次再出發的動力。

「有種東西叫日積月累，任何事情你想三天就能做得風生水起；那別人的堅持算什麼？」

出道至今已邁20年，顏值到位卻一直靠實力默默耕耘，持續精進演技，直到《延禧攻略》後人氣翻倍，近期的《怪你過分美麗》更是讓人留下深刻印象。



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