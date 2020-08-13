fb ig video ETtoday search mobile

秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴，活出最美姿態

>

▲▼ 秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴。（圖/翻攝自秦嵐微博）

▲41歲秦嵐上個月歡度生日，活出最美姿態。（圖／翻攝自微博/秦嵐，以下同）

編輯 / Lily

陸劇《三十而已》劇情引女性共鳴，即便步入30歲又如何，每個年齡點都可以是新開始。深受大家喜愛的女星秦嵐，也靠著出色演技、絕美外貌活出自信姿態，誰說一定得結婚，更霸氣說出「我的子宮使不使用，關你什麼事？」引起網友狂讚。

「永遠不要從別人口中了解我，因為我對所有人不一樣！」

懂你的人會相信你，不要從別人的口中了解我，真心相待朋友並解無愧於心，別人口中的閒話就讓他去說，因為你永遠不知道會有多少版本。

▲▼ 秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴。（圖/翻攝自秦嵐微博）

「無論誰喜不喜歡，我只是那個自己，無論誰在不在意，我還是那個自己！不爭，不奪！不急，不燥！永遠做最真實的我！」

活到了一定歲數，才會發現自我價值的重要，真正的你並非活在別人口中，也不需為了他人觀感而努力維持形象，誠實的面對自己，為自己而活。

「有些東西會變，有些東西永不會變。比如，我們骨子裡的自己。時間是很奇妙的朋友，有時讓你痛恨，有時讓你溫暖。」

愛自己的體現絕不是撒大錢買名牌犒賞自己，而是開始懂得欣賞每個階段的自己，生活中的磨難和考驗都是歲月累積的補給品。
▲▼ 秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴。（圖/翻攝自秦嵐微博）

「思念和青春一樣，是會耗盡的！」

青春的盡頭是成長，思念的盡頭是遺忘，想要愛就狠狠地愛一次，即便被傷透也罷。糾結在一段感情中而無法自拔，時間會給你解藥，你會發現他其實沒那麼重要，而你也總有一天會長大。

「你若不經歷痛苦，又怎能更好的體會幸福！願自己是一片葉子，隨風飄落、所遇而安。」

所謂的順境和逆境都是一個比較值，好比是你和朋友之間相比，又或是今天和昨天的差別，別糾結在細微小處，人活著就是隨遇而安，心如果靜了，處處都是風景。

▲▼ 秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴。（圖/翻攝自秦嵐微博）

「如果你的人生有很多缺憾，那真是太好了，因為真正的完美是根本不存在的！何必苦苦強求！不如給自己留下更多期待！」

許多糾結都來自於強求，不管是感情、事業，有時候有點缺憾反而好，更是鞭策自己下次再出發的動力。

▲▼ 秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴。（圖/翻攝自秦嵐微博）

「有種東西叫日積月累，任何事情你想三天就能做得風生水起；那別人的堅持算什麼？」

出道至今已邁20年，顏值到位卻一直靠實力默默耕耘，持續精進演技，直到《延禧攻略》後人氣翻倍，近期的《怪你過分美麗》更是讓人留下深刻印象。
 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

秦嵐, 金句, 女人, 自信
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩

IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩

FOSSIL粉紅錶獨家超甜價2236元！特賣只到8/14中午　還有MK錶5.5折

FOSSIL粉紅錶獨家超甜價2236元！特賣只到8/14中午　還有MK錶5.5折

秦嵐金句「永遠不要從別人口中了解我」引共鳴，活出最美姿態 Ella靠升級小棕瓶，已奔四但肌膚彈潤如少女肌，老公解孵超驚艷也搶著用！　 迪麗熱巴「微濕捲髮」引熱議！漣漪燙、泡麵頭3個變化款　任何髮質都能駕馭 《三十而已》童瑤長年維持49kg，秘訣竟是「用左手吃飯」 誠品台北車站捷運店8月底熄燈！曾是「五大店之一」將走入歷史 海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝 金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面