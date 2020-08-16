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「美白神霜」下殺43折！1150元→499元　夏日靠它養出白嫩肌

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記者李薇／台北報導

夏季美白就是肌膚的重要課題，除了白皙，臉部肌膚的水份更是重要，尤其現在長時間處於冷氣房之下，肌膚缺水更顯得嚴重，不只是要補充化妝水、精華，乳霜能夠封存臉部肌膚的營養成分，更是不能缺少的必備保養品。

▲自然美,肌因極光白綻顏霜,美白,乳霜,Her和她。（圖／IG、HER）

▲自然美肌因極光白綻顏霜14g，原價1150元、特價499元，點我購買。

東森自然美就推出全新的肌因極光白綻顏霜，裡面含有各種美白肌膚的成分，像是α熊果素就是非常經典的美白成分，萃取自天然莓果的成分，可以穩定作用於肌膚，達到白皙、透嫩的肌膚效果，搭配美白甘草為肌膚抗氧化，同時煥活肌底，重現年輕透亮，14g原價1150元，現在特價只要499元，下殺4.3折實在划算。

▲Her自然美。（圖／Pexels、Her） 

▲霜狀保養品在夏日也需要。（圖／Pexels）

除了這兩種成分，還運用了中藥成分「防風」，可以幫助淡化斑點，當歸增加肌膚抵抗力，重現緊緻年輕的狀態，另外還有雙重維他命C複合亮白配方，作為輔助成分，讓驅黑煥白的效果更加迅速，重現透亮白皙的狀態。

這款肌因極光白綻顏霜最推薦就是在精華或是安瓶之後使用，雖然現在是夏季，很多人不用雙，但其實肌膚是需要它來封存所有保養成分，建議可以薄塗在肌膚上，幫助前面的美白成分一整晚作用，打造最完美的肌膚美白狀態。

購物平台「Her和她」推出全新的肌因極光白綻顏霜14g，原價1150元，現在特價只要499元，不只是在家可以使用，出外旅行也很適合攜帶，隨時補擦、補充亮白能量。

▲自然美,肌因極光白綻顏霜,美白,乳霜,Her和她。（圖／IG、HER）

▲自然美肌因極光白綻顏霜，原價1150元、特價499元，點我購買。

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關鍵字：

自然美, 肌因極光白綻顏霜, 美白, 乳霜, Her和她, Her
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