《小飛俠》聯名飾品沾了魔法粉！小叮噹、彼得潘戴上身　一起飛進夢幻島

編輯／Emily 圖／翻攝自clue.elandmall.com、IG@clue_official

韓國飾品品牌Clue經常和迪士尼推出聯名飾品，先前的公主系列就讓人少女心噴發，這次新系列和經典動畫《小飛俠》合作，主角彼得潘、溫蒂、奇妙仙子小叮噹變成項鍊、耳環、戒指…眾多飾品，閃亮亮裝飾仙氣爆棚，戴上去彷彿也能一起踏進夢幻島。

#項鍊系列

奇妙仙子小叮噹是小飛俠中的人氣角色，外型俏皮可愛，還隨時會飄出閃閃亮粉，非常適合做成飾品。其中兩款項鍊就是小叮噹造型，一款是她的身形加上亮晶晶小鑽點綴，另一款是月亮、星星加小叮噹剪影。小飛俠帶溫蒂飛翔是電影中的經典場景，將這一幕做成項鍊超唯美。

▲小叮噹項鍊和小飛俠&溫蒂項鍊售價39,900韓元（約台幣991元），月亮項鍊29,900韓元（約台幣742元）。



#耳環系列

耳環小顆的款式戴起來低調可愛，仔細看耳環造型，都是動畫裡的代表性物品，像彼德潘的帽子、短劍…等等。

▲耳環售價39,900、49,900韓元（約台幣991、1,239元）。

還有美到窒息的垂墜式耳環，都是以小叮噹為設計靈感，一款是搭配月亮、星星，另一款搭配粉色花朵，戴起來超浪漫。

▲垂墜式耳環售價29,900韓元（約台幣742元）。



#項鍊&耳環組

同造型的項鍊、耳環湊一組，美度更升級。這系列有推出幾個項鍊&耳環組，其中三款都是以小叮噹為造型，一款是小叮噹全身剪影做成圓形，配上星星小鑽，另外兩款是森林風格，分別是以白、綠色小鑽點綴的款式，以及被粉紅花朵圍繞的款式。

▲耳環和項鍊售價皆為29,900韓元（約台幣742元）。



▲（左）耳環和項鍊售價皆為29,900韓元（約台幣742元），（右）耳環和項鍊售價皆為19,900韓元（約台幣494元）。



還有一組是以《小飛俠》角色整體的藍、綠色系做成的星空寶石系列，項鍊、耳環整組戴上去超夢幻。

▲耳環和項鍊售價皆為19,900韓元（約台幣494元）。



#吊飾、別針

除了飾品，也有推出吊飾和別針，可以掛在包包或AirPods上面，小飛俠、溫蒂和小叮噹一起飛的樣子美翻，粉絲們必須收藏。

▲吊飾售價15,900韓元（約台幣395元）。

▲（左）別針售價15,900韓元（約台幣395元），（右）別針售價19,900韓元（約台幣494元）。



不只韓國飾品有聯名系列，日本飾品品牌U-TREASURE也經常推出卡通人物聯名，這次的新系列和三麗鷗家族的布丁狗合作，推出造型可愛的飾品，其中一款項鍊墜飾是布丁狗趴在咖啡杯上的造型，特別的是杯子裡竟然有閃亮亮的鑽！這個造型也做成了鑽戒，收到絕對超心動，另外還有Q萌的布丁狗全身造型耳環。

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