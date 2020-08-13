IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩

▲IKEA 2021全新年度型錄公開，瑞典餐廳「6大必吃新菜色」搶先看。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

IKEA宜家家居每到8月份都會推出全新年度型錄，於今（13日）連帶公佈了最受矚目的瑞典餐廳「新菜色」，這回帶來6大新餐點，包括威靈頓牛排、肉丸披薩、小龍蝦甜心鬆餅等，最低只要50元就能吃到，就連曾在去年（2019）8月推出過的小龍蝦也宣告回歸，全台門市開賣。

▲IKEA瑞典餐廳推出新菜色，威靈頓牛排380元，肉丸披薩99元。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

IKEA瑞典餐廳推出新菜色，一口氣帶來6大特色美食，備受期待的「威靈頓牛排」特選爐烤菲力牛排，外層以香濃蘑菇泥及酥皮層層包覆，輕輕切開，牛排肉質軟嫩口感鮮美多汁。另外，來到宜家必吃的瑞典肉丸，則進化成肉丸披薩，以紅醬做為基底，加上起司、瑞典肉丸和大量番茄、培根以及青椒丁等蔬菜，口感甜鹹不膩口，售價僅99元，也是必點美食之一。

▲檸檬雞排飯149元，鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅250元。（圖／品牌提供）

主食方面，則有檸檬雞排飯為夏季帶來消暑享受，雞腿肉搭配檸檬醃漬秘方調味，再以低溫烹調的方式將鮮甜肉汁鎖住，和口感分明有嚼勁的泰國香米一起搭配，口感十分多層次。還有鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅，以具有飽足感的搭配，兼顧營養價值，成為大人小孩期待的餐點；此外，小龍蝦再度回歸，本次開賣「香辣小龍蝦」以十多種調味烹調，口感香辣帶勁十分過癮。與小龍蝦同步登場，瑞典美食小站新增小龍蝦甜心鬆餅，香濃的培根起司醬為基底，放上小龍蝦及起司絲並加以烘烤，微甜的鬆餅和甜香的配料是下午茶好選擇。

▲香辣小龍蝦盤 299元，瑞典美食小站提供小龍蝦甜心鬆餅 50元2片。（圖／品牌提供）

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