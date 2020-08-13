FOSSIL粉紅錶獨家超甜價2236元！特賣只到8/14中午　還有MK錶5.5折

▲FOSSIL魅力璀璨粉色鑲鑽鍊錶，原價4,300元，特價2,236元。點我購買。

編輯／Iliad

近日不少人開始搜尋七夕情人節禮物，苦思如何送到心坎兒裡，但其實沒有想像中困難，一款兼具實用與裝飾性的時尚腕錶成為首選，可以天天將甜蜜心意戴著走。購物網站「Her和她」主打FOSSIL魅力璀璨粉色鑲鑽鍊錶，正是冒著粉紅泡泡的甜美款式，且低於市場6折的獨家價更誘人，原價4,300元，特價2,236元，超甜價到14日中午12時為止，不能再猶豫，趕緊下單。

▲FOSSIL魅力璀璨粉色鑲鑽鍊錶，原價4,300元，特價2,236元。點我購買。

▲FOSSIL BARSTOW棕色皮革手錶，原價5,600元，特價2,912元。點我購買。



FOSSIL魅力璀璨粉色鑲鑽鍊錶的粉紅色面盤、錶圈與錶鍊點綴晶鑽，集女性喜愛的元素於一身，上班時搭配展現俐落感，參加派對時又因錶款的晶亮設計而顯得耀眼；同樣能在購物網站「Her和她」享獨家價的FOSSIL錶款，為文青風的 BARSTOW棕色皮革男錶，極簡設計不怕過時，雖是男錶，也適合喜歡大錶的女孩，情人節戴上完全一樣的對錶，根本瘋狂灑糖。

▲Michael Kors Wren羅馬三眼晶鑽手錶，原價9,200元，特價5,060元。點我購買。



▲Michael Kors 龐克浪漫個性風石英錶，原價11,300元，特價6,215元。點我購買。

購物網站Her的「名錶特賣會」中，還深受小資女喜愛的紐約品牌Michael Kors（MK），以多元風格吸引人，包括華麗運動風Wren羅馬三眼晶鑽手錶、鍊帶中央點綴尖錐的龐克浪漫個性風石英錶，均是存在感強烈的設計，無須費心再搭更多飾品，一只錶便能展露個人時尚宣言。

▲Emporio Armani義式風情時尚女錶32mm雙色錶帶款，原價10,000元，特價5,500元。點我購買。





▲Emporio Armani義式風情優雅石英腕錶，原價12,000元，特價6,600元。點我購買。

而偏愛優雅又不凡的設計，Emporio Armani的義式風情錶款能滿足需求，猶如布料般的雙色線條圖紋，運用在面盤或錶帶上展露好質感，單只錶原價都要上萬元，在「Her和她」的甜甜價都低於6折，特賣會只到8月14日中午，趕緊把握時間入手，送自己、送他或她都是最棒的選擇。