一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算

記者李薇／綜合報導

暑假就是外出旅行的旺季，加上最近許多人都悶壞了，「報復性出遊」成為最夯的關鍵字，購物平台「Her和她」推出「塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券」，原價2500元、下殺1188元，相當於一人只要594元就可以住一晚，有夠划算。

▲塔木德房間舒適乾淨。（圖／塔木德FB）



塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券之前就已經推出過優惠折扣，當時是原價2500元、特價1200元，已經吸引許多粉絲搶攻秒殺，現在再往下殺，更便宜，一個人600元有找就可以住一晚，價格超級划算，再不搶就要來不及。

▲塔木德黃埔75店很有特色。（圖／塔木德FB）



別以為價格很便宜就沒有好貨，塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，橫跨台中、台南兩個熱門旅遊地，包括：一中館、原德館、台南館、田中央旅店、南方家屋旅店、微笑73旅店、黃埔75旅店、夢想12旅店、達煦23旅店，想玩哪個城市都很方便，想來個雙城遊記，也無需花大錢，和情人、閨蜜一起說走就走。

▲簡約裝潢最耐看。（圖／塔木德FB）



每間旅店都有特色，例如田中央旅店，鄰近台中車站，周邊有忠孝夜市、台中文創園區等，住過的人都給予好評，裝潢走輕工業風，將老東西與新概念結合在一起，挑高的Lobby顯得開闊，房間內部採用木質裝潢，簡約又舒適，住高樓層還可以一眼眺望城市夜景。

▲位於台中市東區的田中央旅店。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1188元。點我購買。

在台南區則是最推薦塔木德台南館吧！高聳的現代風格大樓，房間是沉穩的木質調，潔白的大床以及寬敞的空間，讓人住過就難以忘記，旁邊大片的空地也非常好停車，對於開車遊玩的人來說相當方便。