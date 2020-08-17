fb ig video ETtoday search mobile

一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算

>

記者李薇／綜合報導

暑假就是外出旅行的旺季，加上最近許多人都悶壞了，「報復性出遊」成為最夯的關鍵字，購物平台「Her和她」推出「塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券」，原價2500元、下殺1188元，相當於一人只要594元就可以住一晚，有夠划算。

▲塔木德,酒店,台中,台南,Her和她,。（圖／塔木德FB）

▲塔木德房間舒適乾淨。（圖／塔木德FB）

塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券之前就已經推出過優惠折扣，當時是原價2500元、特價1200元，已經吸引許多粉絲搶攻秒殺，現在再往下殺，更便宜，一個人600元有找就可以住一晚，價格超級划算，再不搶就要來不及。

▲塔木德,酒店,台中,台南,Her和她,。（圖／塔木德FB）

▲塔木德黃埔75店很有特色。（圖／塔木德FB）

別以為價格很便宜就沒有好貨，塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，橫跨台中、台南兩個熱門旅遊地，包括：一中館、原德館、台南館、田中央旅店、南方家屋旅店、微笑73旅店、黃埔75旅店、夢想12旅店、達煦23旅店，想玩哪個城市都很方便，想來個雙城遊記，也無需花大錢，和情人、閨蜜一起說走就走。

▲塔木德,酒店,台中,台南,Her和她,。（圖／塔木德FB）

▲簡約裝潢最耐看。（圖／塔木德FB）

每間旅店都有特色，例如田中央旅店，鄰近台中車站，周邊有忠孝夜市、台中文創園區等，住過的人都給予好評，裝潢走輕工業風，將老東西與新概念結合在一起，挑高的Lobby顯得開闊，房間內部採用木質裝潢，簡約又舒適，住高樓層還可以一眼眺望城市夜景。

▲塔木德,住宿,台南,台中,Her和她,Her。（圖／翻攝自官網）

▲塔木德,住宿,台南,台中,Her和她,Her。（圖／翻攝自官網）

▲位於台中市東區的田中央旅店。塔木德酒店集團九館聯合雙人房住宿券，原價2,500元，特價1188元。點我購買

在台南區則是最推薦塔木德台南館吧！高聳的現代風格大樓，房間是沉穩的木質調，潔白的大床以及寬敞的空間，讓人住過就難以忘記，旁邊大片的空地也非常好停車，對於開車遊玩的人來說相當方便。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

塔木德, 酒店, 台中, 台南, Her和她
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

2020好用卸妝品10品牌推薦！卸得乾淨還有滑嫩觸感　任何膚質都適合

2020好用卸妝品10品牌推薦！卸得乾淨還有滑嫩觸感　任何膚質都適合

奧斯塔羅12星座一周運勢0817-0823　水瓶把握偏財運、天蠍為愛情小事吵不停

奧斯塔羅12星座一周運勢0817-0823　水瓶把握偏財運、天蠍為愛情小事吵不停

這4種「忙」交情再好都別幫！小心吃力不討好還惹禍上身

這4種「忙」交情再好都別幫！小心吃力不討好還惹禍上身

洗澡有正確順序？5個沐浴清潔小知識　背上長痘、肌膚乾燥暗沈都有解 IG瘋狂刷屏！Marine Serre的一彎新月　讓Blackpink、泫雅瘋狂搶穿 一晚只要594元！特色旅店9館任選　橫跨台中、台南，雙城遊超划算 《小飛俠》聯名飾品沾了魔法粉！小叮噹、彼得潘戴上身　一起飛進夢幻島 星巴克出香水了？「圓形玻璃水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝 徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 宋慧喬最新保養廣告「仙氣逼人」　臉蛋美到不科學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面