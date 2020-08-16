討厭吹頭有救了！包上「貓耳洗髮巾」很快就半乾　直接變身小萌貓

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp、yamato-shizaishop.jp

洗完頭不想吹頭髮，是長髮、髮量多女孩們共同的苦，每次要吹乾總要耗費超久，乾脆先耍廢不面對，但一直不吹頭容易著涼，這時候就可以包上日本雜貨Felissimo貓部推出的「貓耳洗髮巾」，吸水力超強的毛巾做成超萌貓耳造型，讓人無法抗拒，不想吹頭就先來變身可愛貓咪。

「貓耳洗髮巾」使用超細纖維材質，吸水力很強，洗完頭把濕髮包進去，不吹很快也半乾了，正面做成Q爆的立體貓耳，戴到頭上直接變身貓咪，這款毛巾的包頭方法也比一般毛巾簡單，不容易鬆脫，先把貓耳部份戴上去，將頭髮包進後面的毛巾裡，再塞回耳朵內就行了。

特別的是，毛巾的貓耳內部都做成嫩嫩的粉紅色，跟真的貓咪耳朵內側一樣，外層則有六種花色，分別有咖啡色、深灰條紋虎斑貓，還有橘黃、淺灰條紋貓，以及淺棕、灰色素色款，每一種顏色都可愛，令人難以抉擇，貓奴們看了好想直接包色。這款毛巾售價1,590日圓（約台幣438元）。

貓咪小物總讓貓奴瘋狂，日本黑貓宅急便居然也推出「貓咪造型紙箱」來攻佔貓奴的心，這款紙箱有黑、白兩色，印上呆萌的貓咪五官，還加上立體貓耳、手腳、尾巴圖案等細節，讓紙箱直接就是隻貓咪，可愛造型怎麼捨得拿來寄包裹，只想自己私藏著用，紙箱尺寸26.3cm×19.3cm×11.3cm。紙箱黑、白各一價格1,320日圓（約台幣363元）。

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