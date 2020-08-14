韓國正瘋的「GM減肥法」7天瘦下4.5kg　不用運動照著吃就能瘦

▲近年來紅遍歐美的「GM減肥法」現在韓國網上、小紅書正夯。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

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最近有個「GM減肥法」在韓國網上、小紅書都超夯，是號稱不用運動、超適合懶人的快速排毒減肥餐，許多網友實測後都大讚「真的瘦了！」其實全名General Motor Diet的「GM減肥法」不是最近才出現的，而且早就以「不用運動、健康飲食、快速減肥」等特點在歐美大受歡迎。

「GM Diet」是美國通用汽車公司為了幫助員工減脂瘦身，由美國食品藥品監督管理局和美國農業部協助研發設計而成的7日瘦身健康菜單，主要以低熱量高纖蔬果搭配低脂肉類、糙米，搭配大量飲水來幫助減脂，根據統計一週內平均可瘦下4.5～8kg。不用餓肚子就能成功瘦下來，想減肥又管不住嘴的人快來試試！

第一天：水果日



可以吃除了香蕉以外的任何水果，建議可以吃蘋果、葡萄柚、莓果、西瓜、奇異果等高纖維水果，再搭配8～10杯白開水。

第二天：蔬菜日



可以吃任何種類蔬菜，水煮或生吃都可以但要無油，加一顆水煮馬鈴薯和8～10杯白開水。

第三天：水果＋蔬菜日



這三天的食譜就是綜合前兩天的內容但稍做變化，可以吃除了香蕉以外的任何水果，蔬菜一樣是水煮或生吃都可以，但要刪掉馬鈴薯，其他可任吃，同樣要喝8～10杯白開水。

第四天：香蕉牛奶日



6～8根香蕉搭配600ml牛奶，可以分開吃，也可以打成香蕉奶昔喝，一樣要喝8～10杯白開水。可以分配三餐每一餐吃2根香蕉加一杯牛奶，如果晚上又餓了，再吃2根香蕉當宵夜，而不喝牛奶的人，可以用豆奶代替。

第五天：蛋白質日



第五天可以吃的豐富一點，6顆番茄、一碗糙米飯和一份去皮雞肉或魚肉300g～500g，搭配12～15杯白開水，肉類的份量可依個人狀況調整，如果不是很餓的話不一定要吃到500g。

第六天：蔬果＋肉類日



這天要以蔬菜和肉類為主，可吃去皮肉類300g～500g，水煮或生的任何蔬菜，蔬菜要做成沙拉食用的話，醬汁不可搭配蛋黃醬、凱薩醬等高油脂醬汁，還要喝8～10杯白開水。如果真的覺得很餓的話，可再加一份糙米。

第七天：水果蔬菜日



任何蔬菜、水果都能攝取，加一碗糙米，果汁1～2杯，果汁要喝現榨且不加糖，不可以喝市售有加糖的濃縮果汁，幫助身體排毒、提供能量，還要喝8～10杯白開水。



但營養師也提醒，「GM Diet」屬於比較激烈的快速減肥法，不適合長期實施，實行一週後必須休息，且後續還是要均衡飲食和搭配運動以維持減肥成果。

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