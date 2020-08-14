Gucci Logo銀戒7200元誘入門　加鑰匙元素洩甜蜜

▲Gucci GG Logo首飾辨識度超高。（圖／Gucci提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

鑰匙因象徵打開戀人的心鎖，成為首飾設計的熱門圖騰，Gucci經典的GG MARMONT系列，近日推出運用阿拉伯風格花紋裝飾復古銀新作，並首度結合鑰飾符號，寓意打開情人的心扉，而緊緊相扣的雙G鑰匙頭，正代表戀人的密不可分，看似酷味十足的設計，原來如此甜蜜！

▲Gucci GG MARMONT復古銀處理鑰匙造型手鍊（左）7,600元，鑰匙造型項鍊50cm款8,900元。

Gucci辨識度最高的雙G圖案GG MARMONT系列首飾，增添鑰匙造型設計，共有戒指、手鍊、項鍊與鑰匙圈款式，由於風格中性，情人一起戴對戒、對鍊都很適合，且價格都在1萬元以內，戒指7,200元便可入手，是進入Gucci精品世界的入門優選。

▲Gucci GG Marmont鑰匙造型戒指（左）7,200元，鑰匙造型鑰匙圈8,900元。

Tiffany & Co.的Keys系列則是珠寶界的經典設計，鑰匙鍊墜的百變造型與豐富款令人印象深刻，品牌除了主打的貴金屬鑲嵌寶石款式，其實也有價格相對親民的純銀鑰匙鍊墜，另一招牌系列Return to Tiffany的愛心吊牌項鍊，也加掛小鑰匙吊墜，更顯活潑可愛。

▲Tiffany Return to Tiffany系列愛心與鑰匙鍊墜項鍊（左）7,500元，Keys純銀項鍊7,000元。

