學「阿嬌」鍾欣潼護髮6招　連「枕頭套材質」都是關鍵

▲阿嬌化身美妝博主，常在社交平台和大家分享保養經驗。（圖／翻攝自IG/q_gill）
記者曾怡嘉 / 綜合報導
夏季頻繁的染燙，考驗髮質，許多女生都有頭髮乾燥、枯黃的問題，私下對美妝保養很有一套的鍾欣潼分享，比起使用護髮產品，日常照顧秀髮的習慣更為重要，若總是過度造型，即便用再好的產品都救不了。
溫水洗頭
太熱的水會刺激頭皮，建議用溫水，夏季可用溫涼水洗頭，過燙的水會使頭皮發癢不適。
濕髮時不要梳頭
洗髮前建議將頭髮梳開，洗頭時可以搭配指腹按摩頭皮，千萬不要梳理，濕髮時容易糾結且髮絲較為脆弱，拉扯容易導致掉髮。
洗頭前塗抹髮膜
她分享有時候塗抹髮膜沖洗時，隨便一抓就掉了一撮頭髮，為了改變這個狀況，他洗頭之前抹髮膜，敷個10分鐘再洗，髮絲變得強韌，掉髮狀況也有減緩。
▲頭皮要吹乾才不怕滋生細菌。（圖／Unsplash）
一定要吹乾頭髮
頭髮濕的時候會使頭皮滋生細菌，建議洗完頭髮後一定要吹，而且越快吹乾越好。
▲梳子除了能梳理頭髮還能按摩。（圖／翻攝自IG/avedataiwan）
用梳齒按摩頭皮
梳頭髮時手法要輕，梳完後會用梳齒略為按摩頭皮，幫助刺激毛囊和穴位，記得是按壓而不是用力梳。
▲枕頭套的材質決定髮質關鍵。
真絲枕頭套減少摩擦
一天將近有1/3時間在睡眠，躺著時頭髮都會在枕巾上來回摩擦，真絲枕頭套的摩擦力比其他布料小很多，她出國時都會特別攜帶枕頭套，呵護寶貝髮絲。