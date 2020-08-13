學「阿嬌」鍾欣潼護髮6招　連「枕頭套材質」都是關鍵

▲阿嬌化身美妝博主，常在社交平台和大家分享保養經驗。（圖／翻攝自IG/q_gill）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季頻繁的染燙，考驗髮質，許多女生都有頭髮乾燥、枯黃的問題，私下對美妝保養很有一套的鍾欣潼分享，比起使用護髮產品，日常照顧秀髮的習慣更為重要，若總是過度造型，即便用再好的產品都救不了。

溫水洗頭

太熱的水會刺激頭皮，建議用溫水，夏季可用溫涼水洗頭，過燙的水會使頭皮發癢不適。

在 Instagram 查看這則貼文 AVEDA Taiwan（@avedataiwan）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 3 日 上午 2:47 張貼

濕髮時不要梳頭

洗髮前建議將頭髮梳開，洗頭時可以搭配指腹按摩頭皮，千萬不要梳理，濕髮時容易糾結且髮絲較為脆弱，拉扯容易導致掉髮。

洗頭前塗抹髮膜

她分享有時候塗抹髮膜沖洗時，隨便一抓就掉了一撮頭髮，為了改變這個狀況，他洗頭之前抹髮膜，敷個10分鐘再洗，髮絲變得強韌，掉髮狀況也有減緩。

▲頭皮要吹乾才不怕滋生細菌。（圖／Unsplash）

一定要吹乾頭髮

頭髮濕的時候會使頭皮滋生細菌，建議洗完頭髮後一定要吹，而且越快吹乾越好。

▲梳子除了能梳理頭髮還能按摩。（圖／翻攝自IG/avedataiwan）

用梳齒按摩頭皮

梳頭髮時手法要輕，梳完後會用梳齒略為按摩頭皮，幫助刺激毛囊和穴位，記得是按壓而不是用力梳。

▲枕頭套的材質決定髮質關鍵。

真絲枕頭套減少摩擦

一天將近有1/3時間在睡眠，躺著時頭髮都會在枕巾上來回摩擦，真絲枕頭套的摩擦力比其他布料小很多，她出國時都會特別攜帶枕頭套，呵護寶貝髮絲。

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