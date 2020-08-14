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不顧頭皮，小心臉皮一起垮！6個「初老徵兆」妳中幾個？

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▲▼ 6個「頭皮初老」徵兆妳中幾個？ 。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

▲一頭鬆柔髮是呈現少女感的關鍵。（圖／翻攝自IG/jessica.syj，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多女孩肯砸大錢保養臉部肌膚，卻疏忽了頭皮保養，巴黎卡詩歸納研究出6個頭皮初老徵兆，只要出現2種以上，代表你的頭皮秀髮已在老化，保養最好盡早開始。

1 乾屑滿天飛

頭皮乾癢、乾屑滿天飛，明明天天洗頭卻無法緩解？許多人對於頭皮屑的認知不足，錯把乾屑當成油脂分泌過剩造成的頭皮屑，事實上卻是頭皮過乾、缺乏適當保濕，造成肌膚水油不平衡、頭皮越洗越癢。

2 頭皮敏感，易泛紅不適

擁有敏感肌膚的消費者往往也是敏感肌頭皮的高風險群，在頭皮檢測儀鏡頭下會肌膚出現敏弱不適現象，若長期忽視不理會，皮膚會越變越薄，對外在環境的抵抗力下降，讓紫外線與空汙等物質直接侵害肌膚加速老化。

▲▼ 6個「頭皮初老」徵兆妳中幾個？ 。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

▲保養別只顧好臉蛋，頭皮千萬別漏掉。

3 頭皮鬆垮，帶動臉也不緊實

頭皮肌膚與臉部肌膚相連，頭皮肌膚鬆垮也會連帶影響臉部，但是頭皮肌膚厚度僅是全身肌膚的1/4，比臉部更脆弱、更需要悉心呵護，因此肌膚緊緻要從頭做起，防皺抗老不能只做半套。

4 秀髮暗淡無光

缺乏維生素、日常梳理、吹整、熱工具、長時間紫外線照射等，都會讓秀髮光澤逐漸流失，即便用了護髮品都無法被吸收，只會停在髮絲表層，反而會對髮絲造成負擔。

5 秀髮脆弱易斷

當秀髮皮質層受損、髮纖出現更多空洞，老化的秀髮乾枯無韌性，容易分岔打結，脆弱的秀髮一梳就斷。

6 髮量越來越稀疏

髮量是維持少女感的最重要指標，內外在的許多因素，都會讓秀髮變得細軟、易扁塌、髮纖粗細不一致，顯現老態。

▲▼6個頭皮老化徵兆。（圖/品牌提供）

▲巴黎卡詩 黑鑽極萃逆時髮膜，200ml，2,900元。

巴黎卡詩黑鑽極萃逆時系列，根據需求與使用習慣，量身訂製個人化的頭皮秀髮青春方案，從頭皮專用淨髮浴、秀髮髮浴、髮膜到打底抗熱聚光的熱活精華以及深受消費者喜愛的玫瑰香氛露，打造養護五步驟。

▲▼6個頭皮老化徵兆。（圖/品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重生髮精華，60ml，5,800元。

Hair Rituel 以高效的植物萃取為基底，加入精油、維生素、礦物質和蛋白質配方，透過多重頂級活性成分的協同作用，為髮肌和髮絲帶來宛如新生的極致養護。


 

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關鍵字：

頭皮養護, 抗老, 初老
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